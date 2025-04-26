俄軍用北韓飛彈襲擊基輔！澤倫斯基指控：飛彈零件「是美國製」

▲俄軍襲擊烏克蘭期間，澤倫斯基在首都基輔出席記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基25日指控，俄羅斯在對烏克蘭的空襲中使用的北韓（朝鮮）製彈道飛彈中發現了大量來自美國的零部件。他強調，這一發現揭示了制裁的漏洞，並批評國際社會未能對俄羅斯和北韓施加足夠的壓力。此事件發生在俄羅斯對基輔進行大規模攻擊的背景下，造成至少12人死亡，90人受傷。

根據《韓聯社》，澤倫斯基總統當天在社交媒體上表示，儘管目前對俄羅斯發射的飛彈還在調查中，但已經確定這是北韓製造的彈道飛彈。他指出，這些飛彈中發現了至少116個來自其他國家的部件，且多數零件來自美國製造。澤倫斯基進一步批評，這些美國零件通過制裁漏洞流入俄羅斯，讓俄羅斯得以從北韓進口飛彈和其他武器，並在歐洲進行使用。

這一指控顯示出國際制裁的無效性，尤其是在針對俄羅斯和北韓的武器供應方面。澤倫斯基強調，由於國際壓力不足，俄羅斯和北韓得以繼續進行軍事合作，並生產新型彈道飛彈等武器。他呼籲全球加大對這些國家的壓力，以防止更多武器進入衝突地區。

此次攻擊發生的背景正值美國提出要求烏克蘭在和平談判中做出領土讓步的敏感時刻，並且對此加大了施壓。俄羅斯的空襲行動再次引發了國際社會的關注，特別是對俄羅斯持續進行軍事攻擊的批評也隨之增多。

美國總統川普也在社交媒體上表達了對俄羅斯此舉的強烈不滿，並在推文中呼籲俄羅斯總統普丁停止這一攻擊，並形容此舉不僅不必要，還是在極不合適的時機發生。

據烏克蘭官方和外媒報導，俄羅斯於24日對基輔發動了空襲，動用了無人機和飛彈進行大規模打擊，造成了大量平民傷亡。