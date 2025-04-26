　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍用北韓飛彈襲擊基輔！澤倫斯基指控：飛彈零件「是美國製」

▲▼俄軍4月4日襲擊烏克蘭期間，澤倫斯基在首都基輔出席記者會。（圖／路透）

▲俄軍襲擊烏克蘭期間，澤倫斯基在首都基輔出席記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基25日指控，俄羅斯在對烏克蘭的空襲中使用的北韓（朝鮮）製彈道飛彈中發現了大量來自美國的零部件。他強調，這一發現揭示了制裁的漏洞，並批評國際社會未能對俄羅斯和北韓施加足夠的壓力。此事件發生在俄羅斯對基輔進行大規模攻擊的背景下，造成至少12人死亡，90人受傷。

根據《韓聯社》，澤倫斯基總統當天在社交媒體上表示，儘管目前對俄羅斯發射的飛彈還在調查中，但已經確定這是北韓製造的彈道飛彈。他指出，這些飛彈中發現了至少116個來自其他國家的部件，且多數零件來自美國製造。澤倫斯基進一步批評，這些美國零件通過制裁漏洞流入俄羅斯，讓俄羅斯得以從北韓進口飛彈和其他武器，並在歐洲進行使用。

這一指控顯示出國際制裁的無效性，尤其是在針對俄羅斯和北韓的武器供應方面。澤倫斯基強調，由於國際壓力不足，俄羅斯和北韓得以繼續進行軍事合作，並生產新型彈道飛彈等武器。他呼籲全球加大對這些國家的壓力，以防止更多武器進入衝突地區。

此次攻擊發生的背景正值美國提出要求烏克蘭在和平談判中做出領土讓步的敏感時刻，並且對此加大了施壓。俄羅斯的空襲行動再次引發了國際社會的關注，特別是對俄羅斯持續進行軍事攻擊的批評也隨之增多。

美國總統川普也在社交媒體上表達了對俄羅斯此舉的強烈不滿，並在推文中呼籲俄羅斯總統普丁停止這一攻擊，並形容此舉不僅不必要，還是在極不合適的時機發生。

據烏克蘭官方和外媒報導，俄羅斯於24日對基輔發動了空襲，動用了無人機和飛彈進行大規模打擊，造成了大量平民傷亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」
TPBL爆衝突「賞巴掌」　2人被趕出場
快訊／朱立倫急赴中正一分局！
藍白20萬人凱道戰獨裁　陳其邁指藍營「這行為」訴求不攻自破
快訊／畫面曝！川普和澤倫斯基在教宗葬禮「面對面會談」
鋒面橫掃「雷雨區擴大」時間曝
國民黨萬人上凱道「戰獨裁」　綠：違法在先還找支持者出來挺作弊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

俄軍用北韓飛彈襲擊基輔！澤倫斯基指控：飛彈零件「是美國製」

快訊／伊朗南部港口「大規模爆炸」　黑色濃煙竄天畫面曝光

快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取加薩停火5年

快訊／南韓東北部山林大火！高速公路「雙向封閉」　火勢直逼休息站

LIVE／教宗方濟各葬禮開始　全球130國代表齊聚致哀

WSJ：美已擬新範本「每周和6國馬拉松談判」　最後期限曝光

漫畫預言「日本7月大地震」影響航班！　日政府急闢謠

克什米爾局勢升級！　恐攻26死後「印巴連續第2天交火」

美韓「2+2通商會議」結束！南韓態度積極獲肯定　匯率成下個戰場

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

俄軍用北韓飛彈襲擊基輔！澤倫斯基指控：飛彈零件「是美國製」

快訊／伊朗南部港口「大規模爆炸」　黑色濃煙竄天畫面曝光

快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取加薩停火5年

快訊／南韓東北部山林大火！高速公路「雙向封閉」　火勢直逼休息站

LIVE／教宗方濟各葬禮開始　全球130國代表齊聚致哀

WSJ：美已擬新範本「每周和6國馬拉松談判」　最後期限曝光

漫畫預言「日本7月大地震」影響航班！　日政府急闢謠

克什米爾局勢升級！　恐攻26死後「印巴連續第2天交火」

美韓「2+2通商會議」結束！南韓態度積極獲肯定　匯率成下個戰場

王柏融清壘安打振臂大吼　台鋼6比2逆轉統一

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

茵芙演反派被罵「認心臟沒那麼強」　釣出男友4字護愛

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

黃妃為統一獅開球　背號挑25號偷爆料兒子小秘密

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

【活到老學到老】88歲阿公挑戰水肺潛水　跟海龜開心合照

國際熱門新聞

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流

夫硬闖平交道　害後座妻被欄杆爆頭

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

川普：除非中國開放市場　否則絕不降關稅

酷聖石全日本只剩1店　竟因太尷尬

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

外媒點名中國5張王牌　諾貝爾得主：北京會贏

即／伊朗南部港口「大規模爆炸」

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

更多熱門

相關新聞

英特爾矽神預言「AI革命」　傳統軟體將滅絕

英特爾矽神預言「AI革命」　傳統軟體將滅絕

英特爾前首席矽工程師凱勒（Jim Keller）近日接受韓媒專訪時表示，人工智慧（AI）未來將徹底取代所有傳統軟體，就如同光碟被淘汰、智慧型手機取代個人電腦（PC）一樣。

即／韓江原山林大火！高速公路「雙向封閉」

即／韓江原山林大火！高速公路「雙向封閉」

漫畫預言7月大地震影響航班　日政府闢謠

漫畫預言7月大地震影響航班　日政府闢謠

米價飆2倍！日本掀海外帶米潮　官方示警

米價飆2倍！日本掀海外帶米潮　官方示警

川普逼日韓投資液化天然氣！台灣已簽意向書

川普逼日韓投資液化天然氣！台灣已簽意向書

關鍵字：

國際焦點日韓要聞俄烏戰爭國際軍武北韓朝鮮彈道飛彈美國零件澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面