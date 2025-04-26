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反送中世代畢業了！　港澳生留台工作申請數攀升

▲▼陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟出席「攜手共榮&邁向美好：在台港澳學生/人士 就業創業生活分享會」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「攜手共榮&邁向美好：在台港澳學生/人士 就業創業生活分享會」26日在台北舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

2019年「反送中」運動爆發之後，許多香港學生轉往台灣就讀大專院校。如今，這批「反送中世代」陸續走出校園，留台工作意願大增。據統計，去（2024）年的港澳畢業生中，超過六成申請透過評點制留台工作，較過往三、四成大為增加。

中華港澳之友協會受陸委會委託，今（26）日於台北舉辦「攜手共榮&邁向美好：在台港澳學生/人士 就業創業生活分享會」。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟出席活動時，提及上述數據。

據統計，民國113年學年度的港澳畢業生有2337人，申請評點制的港澳生有1504人，獲核發工作許可計1374人，核准率逾九成。據悉，港澳生在台較多從事的行業為批發零售、餐飲旅宿，或製造業、建築業等。

對於申請評點制留台工作的港澳畢業生超過六成，魏淑娟受訪時指出，早期僅有約三、四成港澳畢業生提出申請，這代表現在越來越多港澳生畢業之後，選擇留在台灣。

▲▼陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟出席「攜手共榮&邁向美好：在台港澳學生/人士 就業創業生活分享會」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟。（圖／記者陳冠宇攝）

究其原因，魏淑娟研判，「反送中」運動時期來台就學的港澳生人數增加，而這些學生如今也相繼畢業。

至於透過評點制留台的港澳生，未來是否可能持續攀升？魏淑娟說，由於港澳面臨少子化，加上赴他國讀書的管道越來越多元，導致後來來台念書的港澳生人數略有下降，因此留台申請的趨勢還需要繼續觀察。

另外，魏淑娟於活動致詞時提到，港澳學生具備的特質和優勢，是台灣企業喜愛與希望延攬的人才。她說，港澳生具備海外成長經驗、國際視野與語言優勢，當企業在面對現在全球貿易格局、地緣政治的巨大變化之下，港澳生可以協助企業面對局勢應變，並做好布局與調整。

魏淑娟還強調，未來港澳生畢業之後，不管是申請在台工作居留或覓職居留，以及未來要走向定居的過程當中，陸委會都會陪伴各位。

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