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陸配交不出「除籍證明」　4天600人申請具結及延期！

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

移民署21日針對必須補繳「喪失原籍證明」（除籍證明），但遭遇困難的陸配開放窗口，專案受理具結或延期。陸委會副主委、發言人梁文傑24日表示，截至目前為止，已收到600多件具結或延期申請，另外還有200多件不符條件，但需要政府協助的，「對於這些申請案件，每件我們都會仔細審酌，提供最大協助。」

梁文傑提到，其實很多所謂的「爭議案」，在公布相關方案之後，基本上都可以處理，但也免不了有一些疑難雜症，「這部分不管是陸委會、海基會或是移民署都會全力協助，所以不會再針對具結、延後的條件有所改變。」

對於外界質疑相關要求是在刁難陸配，梁文傑強調，早在2004年的修法，立法院就是一致性的，幾乎沒有表決的情況下就通過了，並給予6個月的時間去補件，「超過6個月以上沒有補件，從法律上來講，被檢舉的話，政府就應按照法律取消台灣的身分。」

梁文傑進一步指出，比如最近大家知道的游智彬、李貞秀，都是200年之前那一批，「如果不讓他們去補件，那老實講，他們被檢舉，我們就要依法取消他們台灣的身分，但這樣的一批人實在蠻多的，所以我們給大家機會再去做一次補件，來補足法律的要件，並不是額外再要求大家去做什麼，而是補做當時沒有做的事。」

梁文傑還說，經過這兩、三周的說明及媒體報導，大部分陸配都已經知道政府的態度跟立場，若真有特別的疑難雜症，政府都會個別加以協助，「這麼多年下來，只要有意願配合回去拿證件的，幾乎沒有辦不成的。」

▼「喪失原籍證明」範本。（圖／翻攝海基會）

▲▼「喪失原籍證明」、「除籍證明」範本。（圖／翻攝海基會）

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