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陸配鼓吹武統「強制離台」　陸委會民調：67%人贊成政府作法

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅「亞亞」「恩綺」「小微」先前因「鼓吹武統」被要求離開台灣。陸委會24日公布的最新民調結果顯示，有超過6成7的受訪者贊成政府對在台鼓吹支持中共武統台灣、宣揚消滅中華民國等言論之陸配，予以廢止居留許可及要求出境。

陸委會表示，針對中共統戰威脅，政府加強安全管理。民調顯示，7成以上民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重（73.7%），贊成立委或各級民意代表赴陸前需向政府申請許可後才能前往（70.9%）；逾6成7贊成政府對在台鼓吹支持中共武統台灣、宣揚消滅中華民國等言論之陸配，予以廢止居留許可及要求出境（67.8%）；逾5成6贊成政府對申請來台的陸籍人士，以其是否具有統戰背景作為審核標準（56.9%）。

▼陸配「亞亞」返回大陸後接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

▲▼陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

陸委會指出，台灣主流民意贊成兩岸互不隸屬，反對中共對台政策作為。民調顯示，有近8成民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（79.1%）；近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張（84.4%）、8成以上不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，台灣從來不是一個國家」（82.5%）及不認同中共主張堅持「一中原則」，推進統一（80.6%）。

陸委會表示，多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為70.9%、54.4%。34.1%民眾認為目前兩岸交流速度「剛剛好」，高於「太慢」（32.7%）及「太快」（9.7%）；近5成民眾認為在兩岸交流中「維護國家主權」較重要（49.4%）高於「促進經濟發展」（42.9%）。調查亦顯示，逾8成5民眾支持台灣的未來由台灣2300萬人決定（85.8%）、主張「廣義維持現狀」（87.5％），維持長期穩定趨勢。

陸委會強調，面對中共危害我國家主權安全之負面作為，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力推動「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權及台灣民主自由防線。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年4月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1099份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

▼陸委會公布最新民調。（圖／陸委會提供）

▲▼陸配鼓吹武統　陸委會民調：67%人贊成廢止居留許可及要求出境。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸配鼓吹武統　陸委會民調：67%人贊成廢止居留許可及要求出境。（圖／記者蔡紹堅攝）

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