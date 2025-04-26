下波鋒面周一橫掃「雷雨區擴大」　勞動節熱飆33度

▲下周一鋒面通過，中部以北、東北部雨勢最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)水氣減少，僅北海岸、東北部和東部有雨，其中東北部要留意局部大雨，下周一再有一波鋒面通過、東北季風增強，各地有降雨機會，中部以北、東北部雨勢比較大。五一勞動節水氣較少，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，高溫可回到30度以上。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天水氣減少，基隆北海岸、東北部、東半部有局部短暫陣雨，東北部要留意有局部較大雨勢，其他地區轉多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



下周一鋒面通過，東北季風增強，李名翔指出，天氣轉不穩定，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部則是零星短暫陣雨，全台都有降雨機會，其中南部降雨機會比較少。

下周二仍有東北季風影響，下周三東北季風減弱，李名翔說明，這兩天水氣少，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫雨，中午後西半部山區也有零星短暫雨。下周四(5月1日)到3日東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔分析，明天東北季風減弱，溫度回升，北部、宜蘭氣溫回升明顯，高溫約28到30度，中南部高溫則約30到33度；下周一鋒面通過、東北季風增強，北部溫度稍下降，北部、宜蘭高溫約25到27度。

下周二仍有東北季風影響，李名翔指出，北台灣氣溫稍微下降，高溫約27到28度，下周三東北季風減弱，溫度回升，下周四(五一勞動節)北部高溫約28到30度，中南部30到33度，5月2日和3日更溫暖，西半部高溫約30到33度，東半部28到30度。