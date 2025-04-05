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中壢BMW失控猛撞路邊3車！零件噴滿地　倒楣賓士「車尾消失」

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、潘鳳威／桃園報導

桃園市中壢區中正路中央大學附近，今(5)日上午11時許發生一起嚴重車禍！劉姓男子駕駛BMW行駛於中正路時，疑似因油門與煞車失靈，高速推撞前方2輛自小客與1輛機車，所幸只有1名路過民眾輕傷，劉胸口不適送醫無大礙，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

據了解，75歲劉姓男子今日上午11時許，駕駛BMW 530沿中正路往大圳路二段方向行駛，車輛突然不明原因失控。透過附近監視器畫面可以看到，劉男車輛以極快的速度推撞路邊2輛自小客與1部機車，瞬間煙塵四起，3車零件噴飛滿地。BMW車頭全毀，遭撞的一輛賓士車車尾幾乎被撞爛、右後車門掉落，機車甚至完全解體看不出形狀，現場一片狼藉。

所幸遭撞車輛當時均無人員在車上，幸運逃過一劫，僅一名黃姓路人遭飛散的車體碎片波及，手部輕微劃傷，肇事的劉姓駕駛胸口不適，送醫無大礙，他表示，因為油門與煞車失靈才釀禍，劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲民眾，駕駛人應注意車輛日常維護，定期檢查車輛機件功能，以確保行車安全。避免因機件故障導致意外發生。

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園中壢區中正路上今（5）日上午發生一起嚴重車禍 。（圖／記者楊熾興翻攝）

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