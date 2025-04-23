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方濟各「遺產只剩100美元」！拒領教宗19萬月薪　住神父宿舍

▲▼ 教宗方濟各（Pope Francis） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各（Pope Francis）自上任後從未領取過教宗薪資，遺產僅100美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

天主教教宗方濟各21日安詳辭世，享壽88歲。他一生奉行簡樸，致力於服務貧困與被社會邊緣化的人們，據阿根廷媒體Ámbito報導，教宗最後留下的財產僅有100美元（約新台幣3200元），讓外界再次見證他的無私與節儉。

報導引述網站「Celebrity Net Worth」（名人淨資產網）的數據指出，一般樞機主教的月薪約落在4700至5900美元之間（約新台幣15萬至19萬元），但方濟各自2013年當選教宗以來，便未曾領過薪水，以無給職形式服務。

他上任時便宣布，自己作為耶穌會出身的神職人員，曾立下「貧窮誓言」，誓言一生過著簡樸生活，因此不領取薪資。

方濟各1936年出生於阿根廷，在成為教宗前，一直留在布宜諾斯艾利斯的貧民窟，為當地弱勢群體奉獻。即使在2001年被封為樞機主教後，仍堅持住在小公寓，選擇搭乘地鐵等大眾交通工具，而非享用高級座車。他後來取名「方濟各」，正是為了致敬「貧者之聖」聖方濟各（Saint Francis of Assisi），期許自己不忘初衷，繼續關懷弱勢。

就連當選教宗後，方濟各仍貫徹極簡主義。他拒絕入住奢華的教宗官邸，而選擇住進梵蒂岡內的神父宿舍「聖瑪爾大之家」，日常所穿的也不是象徵權威的紅鞋，而是樸素的黑皮鞋。他頸上佩戴的不是金製十字架，而是一條使用多年的鐵製十字架。

方濟各2014年訪問韓國時，他甚至放棄坐國賓禮車，改搭Kia的平價小車「Soul」，當時他所使用的舊鞋、老背包和20年鐵十字架也一度引發網友熱議。

方濟各晚年依舊堅守低調本色。他生前已於2024年11月親自修訂教宗的喪葬禮儀，將流程大幅簡化。他的葬禮預計將於26日在梵蒂岡舉行。與歷任教宗多葬於聖伯多祿大殿不同，方濟各選擇安葬於羅馬的聖母大殿，這裡也恰巧位於阿根廷駐義大利大使館附近。

 
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