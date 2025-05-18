良十四世就職彌撒登場！首乘「教宗專車」現身　估湧25萬人朝聖

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒於當地18日上午10時（台灣下午4時）舉行，稍早他乘白色教宗專車抵達現場，沿途向信徒揮手致意。聖伯多祿廣場預估湧入25萬人朝聖，多國政要及王室成員也到場觀禮。

《衛報》報導，現年69歲、出生於芝加哥的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）經過不到26小時的秘密會議，於本月9日獲選為新教宗，名號良十四世，就職彌撒儀式定於18日上午10時開始，象徵羅馬天主教史上首位美籍教宗正式就任。

到場的各國政要包括美國副總統范斯、烏克蘭總統澤倫斯基、加拿大總理卡尼、英王查爾斯三世胞弟愛德華王子，以及以色列總統赫佐格、阿根廷總統米雷伊與澳洲總理艾班尼斯。

▲▼ 良十四世在教宗專車上向信徒揮手致意。（圖／路透）

依照教宗周日彌撒傳統，良十四世首度乘教宗專車抵達廣場，向現場民眾揮手致意，接著和樞機主教一起進入聖伯多祿大殿，接受2項象徵教宗職權的禮物，包括象徵使徒彼得漁夫身分的金色漁夫戒指，以及象徵牧羊職責的羊毛披肩。

報導提到，美國由范斯與國務卿盧比歐代表出席，范斯在前任教宗方濟各逝世前一天也曾在梵蒂岡與他短暫會面。川普與范斯此前曾就移民問題與方濟各有所分歧，而普瑞弗斯特獲選教宗前曾在社群平台轉發多則反川普貼文，主要針對移民政策。

梵蒂岡對此未證實也未否認，但上周表示，新教宗未來將持續透過官方X與Instagram帳號與全球信徒互動，他的第一則公開貼文呼籲各國領袖「誠摯對話、協商」。