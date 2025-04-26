花蓮今年10起汽車起火意外！5成電氣因素　消防局曝原因籲預防

▲▼花蓮今年已發生10起汽車起火意外，有5成均為電氣因素造成。（花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著汽機車成為民眾日常生活中使用頻率最高的交通工具，火災風險也隨之增加。根據最新統計，截止至今年至4月20日，花蓮縣已發生10件車輛火警事故，其中五件事故的起火原因是由電氣因素所造成，佔總事故數的一半以上。

汽車電瓶為主要的電力來源，其車架同時也是電路的一部分，因此車輛的任何部位（不包含非金屬部分）都屬於電氣回路。此外，汽車使用的燃料為易燃物，這使得火災風險增大。根據調查結果，一般常見的電氣故障引起的火災情況包括：

1、引擎蓋與電瓶之間的保護層損壞，導致引擎蓋與電瓶正負極接觸，產生火花。

2、起動馬達啟動過久，造成電線過熱，絕緣層融化，引發短路火花。

3、電線連接處鬆脫或掉落，與車體金屬處搭鐵後造成短路。

4、電線配置不當或未妥善固定，導致行駛過程中震動與摩擦，致電線絕緣磨損引發短路。

為降低汽車火災的發生概率，花蓮縣消防局特別提醒民眾注意以下幾點：

1、車內勿擺放易燃物品，包括打火機、芳香劑、眼鏡、放大鏡及行動電源，尤其夏日高溫環境下易引發危險。

2、停車後檢查車底及排氣管周圍是否有易燃物。

3、不隨意加裝或改裝非原廠電子設備。

4、定期保養檢查車輛的線路和接頭，確保無破損或鬆脫、檢查是否有漏油現象，在高溫情況下漏油易引起燃燒。

5、行駛中切勿隨意丟棄菸蒂，以避免氣流將其吹至車廂內部，引燃物品。

另外即使做好檢查，如果遭遇碰撞導致油管或油箱破裂，仍然有可能引發火災，因此，花蓮縣消防局呼籲各位車主在車上準備小型滅火器，並在發現引擎蓋冒煙、冷氣出風口冒煙或車內有燒焦味等情況時，能夠及時採取行動，提供必要的支援，以保障自身及他人的安全。