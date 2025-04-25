6／2起汽車路考加嚴　「行穿線沒停讓、指差確認」一次扣32分出局

▲6/2汽車路口新增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

現行機車考照遭質疑過簡單，場內路試流於形式，與實際道路不符，公路局今(25日)邀集專家學者和民團研商「考照前、中、後制度」，包括考照前修法納道路訓練、考照中納機車道路路考等，目前無時程表。另6月2日起，汽車路考新增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次扣32分出局。

公路局今邀專家學者和民團研商「精進駕照考前、中、後相關制度」，進行意見交流，為洗刷行人地獄，汽車考照也將強化停讓行人考驗，根據公路局規劃，為養成行人優先及注意行車安全習慣，雖目前僅規定大型車行經路口要停讓和指差確認，但將從考驗中培養所有新領照駕駛人具備正確認知及應對能力，預計於114年6月2日實施汽車駕駛考驗「新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」扣分項目。

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根據規劃，考照時即便是小型車，一旦轉彎行近行人穿越道線前，不減速慢行或不停車讓行人優先穿越，未轉頭察看照後鏡及檢查視野死角，受測人沒有指差確認及口誦「左方、前方、右方安全」等，將一次扣32分出局。

根據統計，我國近5年機車筆試及格率75%、路試及格率65%，遭質疑機車考照筆試內容過於簡單、題項設計觀念淺薄，欠缺鑑別度，且術科測驗流於形式，與真實道路使用情境不符，且道路考驗未全面推行，公路局也研擬考照前、中、後精進方向。

其中考照前，規劃強化危險感知平台及初考領講習課程，並修法建立機車考照前的自學或經駕訓班等學習經歷、機車訓考滾動式檢討納入實施考前道路訓練，並強化駕訓班管理及教學課程內容。

考照中部分，則將研擬精進筆試制度，包括考照加嚴，停考無鑑別度題目，答對率達99%的題目將刪除，並調整題型比例，也擬規劃精進道路訓考內容、場地考驗項目，並修法機車訓考滾動式檢討納入機車實際道路考驗。

考照後部分，公路局也將研擬修法，持續精進駕駛人回訓、矯正制度，評估增加上道安講習的樣態增加或時數增加可行性外，並將駕駛人體格體能變化包括癲癇、視覺障礙、失智等，與跨機關介接。