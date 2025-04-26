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史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」　公告曝全傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

▲五結夜市才開幕就公告停業。（圖／翻攝自FB／宜蘭知識+）

記者鄺郁庭／綜合報導

宜蘭縣五結夜市22日才盛大開幕，原本規劃每周二開市，預計試營運半年，沒想到只開業一天就宣布停業，原因是住戶及五結鄉代表反對，只得裁示夜市暫停營業。見狀，就有網友直呼不意外，「只要有住戶，誰都不希望流動夜市就在家裡附近」、「真的沒規劃好，那天很多攤販沒地方擺。」

部落客「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」24日在粉專轉貼訊息截圖，只見傳訊的人貼出公告，「4月24日下午三點五結鄉公所，召開夜市附近住戶及攤商協調會，因住戶及五結鄉代表反對設立夜市。 公所主任秘書裁示，下週起五結夜市暫停營業。」署名則是蘭陽觀光流動夜市自治會。

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宜蘭ㄚ欣就在文中直呼「史上最短命的夜市」，提到她前幾天還有發限動，這個被問爆的五結夜市原本預計試營運半年，沒想到就要暫停營業了，「大家不要白跑一趟哦！」實際查詢Google地圖，上面已標示「暫停營業」。

貼文引發討論，「其實也不意外，只要有住戶，誰都不希望流動夜市就在家裡附近，吵雜、垃圾、亂停車…一定會影響附近居民」、「住戶分不到錢還要忍受髒亂噪音一定不會同意」、「還原開會事實，本為夜市與住戶交流討論所做的決定，並非代表阻擾，場地亦無法容納所有攤商。」

還有人指出，「其實五結有夜市還不錯，但公所應該要重新規劃攤販位子、遊客停車問題」、「那天跟女友在逛的時候，就有聊到，肯定會被居民抗議取消！沒想到居然這麼短命！」認為該夜市的問題包括沒規劃好停車的地方、垃圾桶太少等等，「希望這個夜市可以重新出發！」

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