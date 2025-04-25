快訊／宜蘭罷綠大翻車！檢調約談15人　國民黨3黨工羈押禁見

▲黨部一組總幹事陳堅豐准押禁見。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇幽靈罷免案，鎖定罷團涉及47份死亡連署、十多份偽造連署書，24日上午搜索國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人等相關人員駐所，並帶回15人約談；其中國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐、以及主任李姿慧等3人遭檢方聲押禁見。稍早宜蘭地院法官開庭，率先裁准俞凌傑羈押禁見，隨後陳堅豐、李姿慧2人也雙雙准押禁見，另外，有9人則被分別諭知以3萬至20萬元具保候傳。