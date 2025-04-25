扯！檢調搜索宜蘭黨部「帶走關鍵公文」　國民黨罷綠二階只剩1天

▲國民黨宜蘭縣黨部遭檢調搜索，二階段連署公文遭「不小心挾帶」回去 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭檢調偵辦國民黨罷團「幽靈連署」案，昨(24日)指揮調查站兵分多路展開搜索，並帶回15人進行約談；未料事後國民黨部控訴，宜檢在搜索黨部時扣走中選會公文，導致無法領取二階段連署，期限只剩1天，形同「技巧性打壓」阻罷。但宜蘭地檢署發出澄清說明，強調「未查扣二階連署書公文」，「與事實不符，特予澄清」；雖然檢調發聲明否認，但國民黨團砲轟，晚間再追問調查站後，才坦承「不小心挾帶」回去。

宜檢偵辦民進黨立委陳俊宇罷免案涉及「幽靈連署」，國民黨罷團涉及47份死亡連署、十多份偽造連署書，因此於24日上午發動搜索，兵分多路前往國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人、黨工等相關人員住家展開搜索、查扣相關文件，並帶回15人進行約談。晚間複訊後領銜人李惠玲、副領銜人官天德分別以20萬、15萬元交保，而黨工俞凌傑、陳堅豐、李姿慧3人則遭檢方聲押禁見。

在檢調24日上午發動搜索後，國民黨部痛批，25日是向中選會領取二階段罷免連署書的最後期限，但檢調前往縣黨部搜索時，「不小心」帶走罷免關鍵公文，導致罷免團體無法依計劃完成領件，整起事件引發外界譁然。宜蘭縣議員黃琤婷痛批：「這不是小事，這是直接干擾人民依法罷免的程序，還說是『不小心』？超扯的啦！」

罷免案原訂時程清楚，根據《公職人員選舉罷免法》第77條第3項規定，罷免領銜人在收到中選會回覆公文後，須於10日內攜帶該文至中選會領取第二階段連署書。罷免陳俊宇案的領銜人李惠玲於4月17日完成簽收，計算十日後的最終期限為4月27日，惟適逢週末假日，中選會只受理至4月25日，這也是今天為何成為關鍵期限的原因。

據國民黨宜蘭縣黨部表示，黨部原計畫由副領銜人官天德持李惠玲委託書、印章及公文，由總幹事陳堅豐開車北上與書記長武建華會合，於24日上午9點前往中選會領件。但就在當天一早，縣黨部突遭檢調搜索，包含陳、官、李三人全數被帶走，連同關鍵公文也一併遭帶走。

武建華表示：「我們很早就發現公文不見，立刻聯絡律師與相關單位，但當時檢調還否認，說根本沒有查扣。直到晚間再追問調查站後，才坦承『不小心挾帶』回去。」

林義剛議員憤怒質疑：「一張決定罷免程序能否啟動的文件，被說成是不小心帶走，然後用影本來打發，這叫民眾怎麼接受？這根本不是失誤，是嚴重的程序干預！」

楊弘旻議員進一步指出：「國民黨連署如果『不小心』寫錯字，檢調就要辦、就要抓人；那請問，檢調單位自己『不小心』挾走重要公文，反而一句話就能帶過？人民看到的是雙重標準，看到的是國家機器用不同標準對待不同立場！」

黨團強調，這件事從頭到尾都充滿疑點，從搜索時間、帶走人員、文件去向到檢調晚間的說詞轉彎，通通說不過去。「這不是行政瑕疵，是公然阻礙人民依法行使罷免權利。如果今天能用這種手段讓罷免卡關，明天是不是其他公民行動也會被這樣『不小心』處理掉？」

黨團最後呼籲，檢調應對此事公開說明與道歉，還給民眾一個交代，並確保類似情況不再發生。「我們要的是依法行政，不是選擇性辦案，更不是政治手段遮掩下的程序不正義。」