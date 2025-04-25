挨轟藉辦案阻罷！宜檢認了「一度查扣」關鍵公文：已發還但沒不法

▲宜蘭檢調搜索國民黨部時帶回「關鍵連署公文」挨轟。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭檢調偵辦國民黨罷團「幽靈連署」案，昨(24日)指揮調查站兵分多路展開搜索，並帶回15人進行約談；未料事後國民黨部控訴，宜檢在搜索黨部時扣走中選會公文，期限只到今(25日)天，導致無法領取二階段連署。對此，宜檢24日先發聲明澄清，強調沒有扣連署公文「與事實不符」，但火速遭到打臉，晚間調查站坦承「不小心挾帶」回去，宜檢今(25日)再度做出回應，直指該公文已交由律師帶回，強調「搜索時只要與本案相關文件都可以依法做查扣，過程沒有不法」。

國民黨部痛批，宜蘭檢調24日發動搜索時，於國民黨部「不小心」帶走罷免關鍵公文，導致罷免團體無法依計劃完成領件。罷免案原訂時程，根據《公職人員選舉罷免法》第77條第3項規定，罷免領銜人在收到中選會回覆公文後，須於10日內攜帶該文至中選會領取第二階段連署書。罷免陳俊宇案的領銜人李惠玲於4月17日完成簽收，計算十日後的最終期限為4月27日，惟適逢週末假日，中選會只受理至4月25日，這也是今天為何成為關鍵期限的原因。

檢調24日將關鍵二階連署核定公文扣押帶走，而25日就是最後期限，導致國民黨無法順利將該文送至中選會，形同遭「技巧性阻罷」，檢調離譜行徑引發外界輿論譁然，宜蘭縣議員黃琤婷更痛批，「這不是小事，這是直接干擾人民依法罷免的程序，還說是『不小心』？超扯的啦！」

國民黨宜蘭縣黨部表示，黨部原計畫由副領銜人官天德持李惠玲委託書、印章及公文，由總幹事陳堅豐開車北上與書記長武建華會合，於24日上午9點前往中選會領件。但就在當天一早，縣黨部突遭檢調搜索，包含陳、官、李三人全數被帶走，連同關鍵公文也一併遭帶走。

武建華表示，「我們很早就發現公文不見，立刻聯絡律師與相關單位，但當時檢調還否認，說根本沒有查扣。直到晚間再追問調查站後，才坦承『不小心挾帶』回去。」

林義剛議員憤怒質疑，「一張決定罷免程序能否啟動的文件，被說成是不小心帶走，然後用影本來打發，這叫民眾怎麼接受？這根本不是失誤，是嚴重的程序干預！」

對此，宜檢今受訪時表示，表示，「本署並無查扣連署罷免核定公文，該指公文經陳姓被告於宜蘭縣調查站接受詢問時向調查官反映後，發現與本案相關查扣資料，併同帶回調查站，調查官已將該紙公文交由律師領回。」宜檢表示，當時是一些文件一起帶回去，不是特別針對這份公文做查扣。

宜檢強調，在陳姓被告反映後，公文已經交由律師領回；當記者詢問「扣押相關公文時有沒有立場不穩的地方？」宜檢則斬釘截鐵回應「沒有，因為我們在查扣的時候，只要跟本案相關都可以依法查扣，過程沒有不法。」