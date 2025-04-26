汛期前萬全準備！桃園水務局與水患自主社區　進行災害防救演習

▲汛期前加強萬全準備！桃園水務局與水患自主社區進行災害防救演習。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年度水災災害防救演習，25日於蘆竹區山鼻之舞公園「公一滯洪池」展開。市府水務局表示，近年因極端氣候頻繁，桃園市積極推動自主防災與科技防災並行的策略，透過本次演習，驗證抽水機調度效率與災時應變流程，也讓各相關單位熟悉應變作業程序。

此次演習涵蓋水務局、區公所、自主防災社區及協力企業，展現跨單位合作與社區參與的強大動能，共同為保障市民生命財產安全貢獻力量，全面提升本市防汛應變效能。

▲自主防災社區布設防汛擋板及科技砂包。（圖／水務局提供）

本次演習模擬豪雨成災情境，依實務需求劃分為四個階段進行：第一階段，中央氣象署發布對桃園市的大豪雨特報，水務局1小時內於水情中心成立水災應變中心，並通知水務局抽水機操作廠商、水患自主防災社區與防災計程車進入待命狀態。

第二階段，隨著雨勢加劇，水務局啟動災前整備作業，包含預布低窪易淹水地區的抽水機，並進行試運轉測試，同時各社區提前布設防汛擋板及科技砂包，全面提升社區自主應變能力。第三階段，水務局設立區級前進指揮所，並正式啟動抽水機進行排水作業，演練大樓地下室之積水，迅速抽排至側溝系統的境況；同時由防災社區組織保全戶進行疏散撤離，結合無障礙防災計程車隊協助弱勢民眾安全撤離。第四階段，隨鋒面遠離，積水已全數退去，志工團隊即時投入協助居民返家，並執行環境巡查、清淤與消毒作業，協助社區快速復原生活機能。