汛期將至！南消四大隊實戰演練搶先部署　蔡國保：防災不能等

▲南消第四大隊動員船艇與裝備演練，搶先部署防汛戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正值梅雨季節前夕，為迎戰未來可能來襲的颱風與強降雨災害，消防局第四救災救護大隊，19日啟動「防汛超前部署」實兵演練，動員警消與民間團體共計78人力，整備水域裝備、盤點救災動線，提前為防災戰備上緊發條。

這次演練以新市、新化、安定、善化、左鎮、山上及大內等7區為主戰場，設置8處戰備部署點，出動16艘船艇、16輛救援車輛，全區同步模擬災害發生時的通報與調度流程。針對轄內易淹水區域，消防人員與里長、區公所同仁逐戶訪視保全戶，提供防災宣導與避難建議，強化社區自救與應變能力。

第四大隊大隊長蔡國保指出，面對難以預測的極端氣候，搶在災害發生前進行超前部署，是降低損失、守護市民生命財產安全的關鍵。他強調：「這場實戰演練不只是檢視應變機制，更是災前最後一次總體檢，我們不能等、也不會等。」

消防局長李明峯也表示，在市長黃偉哲的支持下，消防局持續強化裝備戰力，並透過滾動式檢討強化整體防救災策略。他說：「每一次演練都是為了災難當下能無縫銜接，確保第一時間即刻出勤、迅速投入，守住市民最後一道防線。」



消防局強調，未來將持續推動更多實戰型防災演練，讓各單位保持高度戰備，真正做到「平時如戰時」，打造更有韌性的台南城市防線。