陸代工廠慘了！遭揭低價名牌假貨銷美　陸官方：循線調查依法查處

▲大陸商務部對於大陸代工廠流出低價名牌假貨要嚴查，依法處置。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

近期，美社交平台上影片指出，可以從大陸「代工廠」以低價購得國際知名品牌商品，不少美國消費者回應表示希望購買，但也被外界質疑涉嫌侵權售假。對此，大陸商務部今（25）日發出答記者問指出，對針對「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索進行調查，「及時移交行政執法部門依法查處」。

關於美國網友圈稱可在大陸代工廠買名牌假貨，陸商務部指出，近一段時間以來，美肆意對華加徵單邊關稅，不少美國消費者仍湧入電商平台搶購「中國製造」商品。這充分說明中國商品質優價優，「中國製造」享譽全球，受到各國消費者歡迎，用關「築牆」改變不了市場規律。

陸商務部表示，中國政府高度重視知識產權保護，所取得的進步和成就得到各方認可。近年來，中國市場監管部門不斷強化行政執法，依法查處商標侵權、假冒專利案件，開展守護知識產權、網路反不正當競爭等專項執法行動，以更好保護權利人和消費者合法權益。

陸商務部強調，各級商務主管部門也積極行動，實施品質電商培育行動，推動主要電商平台落實主體責任，開展資質准入、AI+人力審查、強化知識產權保護的全流程管控。

陸商務部指出，「關於提到的有人聲稱能從所謂『代工廠』手中低價購買國際知名品牌，經向相關行業商協會瞭解，中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象。」

陸商務部再次強調，「對所謂『代工廠』為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索，我們將及時移交行政執法部門依法查處。」