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館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長呼籲，大家一定要站出來。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，藍白426將上凱道遊行抗議司法追殺，網紅「館長」陳之漢也在直播喊話，不管是藍白還是中間選民都要站出來，證明給民進黨看，藍白合也是愛台的，也痛批賴清德上任後台灣都在空轉，「讓賴清德知道，我們是堅不可破，讓他怕，讓他腳軟」，最終一定會把柯文哲救出來。

館長在直播表示，以前的事情就讓它過去，大家放下成見，426一起上街頭，證明給民進黨、全國人民看，「我們藍白合也是愛台的」。他也提到，賴清德上任後，台灣一直在空轉，「大家到底在幹什麼東西？5月要到了，這一年完完全全被浪費掉」。

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館長提到，賴清德上任11個月，柯文哲就被關了8個月，呼籲大家一起出來打這場仗，捍衛台灣的民主法治，「大法官就是賴清德的看門狗，只要對我不利的你就咬下去，最終，我一定要把柯文哲救出來」。

館長也呼籲，無論是藍、中間選民或是小草，426一定要站出來，要改變目前的現況，就必須要打贏2028、2026，「台灣人，這60%的人，我們必須要不分你我，各位支持的難道只是政黨而已？」「所以我們要團結，所以我們及早準備」、「我們從現在就手牽手站在一起，讓賴清德知道我們是堅不可破，讓他怕，讓他腳軟」、「也希望民眾黨跟國民黨雙方都可以努力，讓這個遊行記載在台灣的歷史上」。

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