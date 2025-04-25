　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，其中涵蓋挹注台電1000億元。總統賴清德則繼續進行產業傾聽之旅，今（25日）來到台南，表示產業界希望生產成本至少不要再提高，所以都會提到電價不要漲，因此錢要花在刀口上，讓台電可以繼續經營、不要調漲電價，「跟我們業界共體時艱，這樣的方向應該是正確的吧？敬請大家支持」。

賴清德說，今天回到台南，首先要向大家感謝，感謝大家在崗位為這個城市，也為這個國家努力。不可諱言，因為川普總統提出的對等關稅，影響全世界，台灣自然也不例外，政府是全力以赴、嚴肅面對這個情況，希望透過五大方法，來跟美國進行談判，就關稅部分，我們希望能夠比照美國、加拿大、墨西哥的關稅協定，來談判出台灣跟美國的關稅協定，可以從零關稅談起。

賴清德表示，台灣願意對美國進行採購，台灣現在經濟實力是夠的，也願意到美國去投資、幫助美國再工業化，「甚至台灣也有實力成就川普總統，要將美國打造為世界的人工智慧中心，他這個目標，台灣絕對可以扮演關鍵角色」。

另外，賴清德提到，美國並不是只有要求台灣，而是要求他的貿易夥伴，要做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題。在跟美國進行談判的時候，有五個方法，希望確保台灣的國家利益，保護台灣各行各業持續發展的空間，我們不會去犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作。

賴清德也談到，近期不論他或是院長卓榮泰主持的產業座談，業界通常都有一個心聲，希望能夠降低業界成本，相信大家心情也是如此，「面對關稅，能夠降低台灣的生產成本，至少不要再提高，所以都會提到電價不要漲」。

「如何不漲呢？」賴清德說，台電過去在疫情期間，就接受政府要求，不要調漲、不要增加他們的成本、來穩定物價，也發揮效果。疫情期間，日本、韓國、歐盟、美國的通膨指數都百分之9點多，台灣才百分之3點多，今年希望會在百分之2以下，就是因為核心物價沒有調漲。

賴清德說，但總要回補人家，尤其疫情期間已經過去。政府年度預算編列1000億元被刪掉、之前編列特別預算1000億元也被刪掉，這次卓院長用歲計賸餘、不是舉債，編列1000億撥補台電，希望今年電價不要調漲。賴講完後，現場也響起掌聲。

接著賴清德說，在野黨是希望每個人普發1萬，2300萬人一人1萬，就是2300多億元，「大家可以想想，2300億元要如何使用，對台灣整體經濟發展比較有幫助？大家可以想想看」。

賴清德強調，政府希望在關鍵時刻，錢要花在刀口上，「應該讓台電可以繼續經營，不要調漲電價，跟我們業界共體時艱，這樣的方向應該是正確的吧。敬請大家支持」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃呂錦茹遭羈押禁見！
館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲
驚悚畫面曝！　台中女遭賓士高速撞噴亡
獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處急搶救
「明天東京8.3強震」預言瘋傳！　台專家估：機率低
快訊／國民黨衝北院爆衝突！　徐巧芯偷闖管制區
沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」！　駭人細節曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與「25年老朋友」吳釗燮會晤　AIT處長：我們一直合作強化美台關係

誰綁住了健康發言權？立委陳瑩質詢揭《醫療效能認定準則》法規矛盾

台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

洪申翰否認下屬加班趕預算解凍報告　藍委秀公文時間打臉

特別條例加碼到4100億　綠營：正面回應在野黨、朱立倫訴求

國民黨動員5萬人426上凱道！　綠冷回：找的到活人為何要死人連署？

黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

被爆交通違規駕照吊扣仍「無照上路」　林思銘：個資遭竊用？

倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

與「25年老朋友」吳釗燮會晤　AIT處長：我們一直合作強化美台關係

誰綁住了健康發言權？立委陳瑩質詢揭《醫療效能認定準則》法規矛盾

台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

洪申翰否認下屬加班趕預算解凍報告　藍委秀公文時間打臉

特別條例加碼到4100億　綠營：正面回應在野黨、朱立倫訴求

國民黨動員5萬人426上凱道！　綠冷回：找的到活人為何要死人連署？

黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

被爆交通違規駕照吊扣仍「無照上路」　林思銘：個資遭竊用？

倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

領航猿總冠軍賽主場票價出爐　最貴台幣6000元

生活工藝館6工藝師進駐　工藝中心「辦桌」邀民眾齊享文化饗宴

快訊／聲押庭開完了！　北院裁定「黃呂錦茹羈押禁見」

松隆子「為什麼大家想找伴」：單身哪裡有問題！《慢行列車》戳破孤單面向

半個月產出2億K他命！製毒師假釋揪團設廠　吃泡麵啃餅乾衝產量

申請鳳梨農損溢領10萬多元　屏東女農遭強制執行

巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

政治熱門新聞

快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

美國首次表態　轟中國誤用2758號決議

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

被抹「批賴清德清算」　陳水扁：節目能這樣做嗎

普發1萬沒了？　卓榮泰：只發現金不是解決國家問題最好方法

黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

台灣人腦袋懸「3刀」！　韓國瑜不滿檢調淪政治打手

快訊／韓國瑜表態426上凱道！　籲民眾一起發出正義吼聲

陳水扁遭出征　呂秀蓮曝他用心良苦

翻車！藍委控勞動部半夜加班送解凍案「將帥無能」　實際公文時間曝

思念柯文哲　陳佩琪勤練英文：要告訴全世界先生受到兇殘民進黨迫害

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

傳柯不雅片是寫真　白委：誰沒看過

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

更多熱門

相關新聞

館長號召426團結「讓賴清德怕到腳軟」：一定救出柯P

館長號召426團結「讓賴清德怕到腳軟」：一定救出柯P

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，藍白426將上凱道遊行抗議司法追殺，網紅「館長」陳之漢也在直播喊話，不管是藍白還是中間選民都要站出來，證明給民進黨看，藍白合也是愛台的，也痛批賴清德上任後台灣都在空轉，「讓賴清德知道，我們是堅不可破，讓他怕，讓他腳軟」，最終一定會把柯文哲救出來。

倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

誓言「對抗賴清德的東廠政府」　羅智強：我已經準備好坐黑牢

誓言「對抗賴清德的東廠政府」　羅智強：我已經準備好坐黑牢

舒夢蘭紀錄極地！賴清德：不敢想

舒夢蘭紀錄極地！賴清德：不敢想

賴讚罷免片非常好　昌酸打擦邊球

賴讚罷免片非常好　昌酸打擦邊球

關鍵字：

賴清德

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面