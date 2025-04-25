撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，其中涵蓋挹注台電1000億元。總統賴清德則繼續進行產業傾聽之旅，今（25日）來到台南，表示產業界希望生產成本至少不要再提高，所以都會提到電價不要漲，因此錢要花在刀口上，讓台電可以繼續經營、不要調漲電價，「跟我們業界共體時艱，這樣的方向應該是正確的吧？敬請大家支持」。

賴清德說，今天回到台南，首先要向大家感謝，感謝大家在崗位為這個城市，也為這個國家努力。不可諱言，因為川普總統提出的對等關稅，影響全世界，台灣自然也不例外，政府是全力以赴、嚴肅面對這個情況，希望透過五大方法，來跟美國進行談判，就關稅部分，我們希望能夠比照美國、加拿大、墨西哥的關稅協定，來談判出台灣跟美國的關稅協定，可以從零關稅談起。

賴清德表示，台灣願意對美國進行採購，台灣現在經濟實力是夠的，也願意到美國去投資、幫助美國再工業化，「甚至台灣也有實力成就川普總統，要將美國打造為世界的人工智慧中心，他這個目標，台灣絕對可以扮演關鍵角色」。

另外，賴清德提到，美國並不是只有要求台灣，而是要求他的貿易夥伴，要做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題。在跟美國進行談判的時候，有五個方法，希望確保台灣的國家利益，保護台灣各行各業持續發展的空間，我們不會去犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業的工作。

賴清德也談到，近期不論他或是院長卓榮泰主持的產業座談，業界通常都有一個心聲，希望能夠降低業界成本，相信大家心情也是如此，「面對關稅，能夠降低台灣的生產成本，至少不要再提高，所以都會提到電價不要漲」。

「如何不漲呢？」賴清德說，台電過去在疫情期間，就接受政府要求，不要調漲、不要增加他們的成本、來穩定物價，也發揮效果。疫情期間，日本、韓國、歐盟、美國的通膨指數都百分之9點多，台灣才百分之3點多，今年希望會在百分之2以下，就是因為核心物價沒有調漲。

賴清德說，但總要回補人家，尤其疫情期間已經過去。政府年度預算編列1000億元被刪掉、之前編列特別預算1000億元也被刪掉，這次卓院長用歲計賸餘、不是舉債，編列1000億撥補台電，希望今年電價不要調漲。賴講完後，現場也響起掌聲。

接著賴清德說，在野黨是希望每個人普發1萬，2300萬人一人1萬，就是2300多億元，「大家可以想想，2300億元要如何使用，對台灣整體經濟發展比較有幫助？大家可以想想看」。

賴清德強調，政府希望在關鍵時刻，錢要花在刀口上，「應該讓台電可以繼續經營，不要調漲電價，跟我們業界共體時艱，這樣的方向應該是正確的吧。敬請大家支持」。