台西海清宮變身「防詐法庭」　警扮黑面包公鍘詐騙

▲雲林台西警分局昨日晚上在四湖鄉海清宮辦理擴大社區治安座談會，鄉親破千人共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林台西警分局昨（23）日晚上在四湖鄉海清宮辦理擴大社區治安座談會，雲林縣長張麗善、警察局長李建民、海清宮主任委員蘇金志、台西分局長李宗儒、立法委員張嘉郡、丁學中、台塑企業副總經理蔡建樑、台西鄉長李文來等各級民意代表及鄉親破千人共襄盛舉，現場氣氛熱鬧非凡。

海清宮又名包青天廟，傳說包青天晝治陽世、夜司陰曹，素有「閻羅天子」之威望，其剛正不阿形象深植人心。治安座談會活動中，台西分局安排同仁扮黑面包公夜審，審理民眾手機可疑簡訊、銀行帳號通知、社群假面朋友，並對冒充親友、假借公權者，祭出「龍頭鍘」、「虎頭鍘」、「狗頭鍘」斬斷詐騙。

▲「龍頭鍘」、「虎頭鍘」、「狗頭鍘」斬斷詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣政府配合中央警政署成立「打詐雲林隊」，並將4月訂為「打詐行動月」，全面啟動識詐工作。警察局長李建民於會中介紹「165打詐儀表板」平台並現場操作，介紹平台另推出「百斬計畫獎五萬」專案，提供詐騙車手關鍵資訊，警方成功逮捕或拘提即獲5萬元獎金，名額共100名。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞亦於會中分享生活中常見詐騙手法，包括假借貸、假求職等！並提醒民眾，如對方要求先匯款、提供個資或存摺帳戶，都是詐騙常見手法，切勿輕信。台西分局長李宗儒表示，詐騙手法日新月異，需以趣味與互動提升宣導效果，讓民眾在輕鬆氛圍中學會辨識詐騙，建立防詐意識，並透過包公形象激發大眾防範詐騙的重視，共創安全環境。