產學創雙贏！高雄大學攜手易遊網培育旅遊人才　助學生畢業即就業

▲高學大學資管系與易遊網合作，助學生接軌產業。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

為強化學術界與產業界在數位轉型時代的深度交流與實務合，國立高雄大學資訊管理學系與台灣旅遊平台易遊網（ezTravel）昨(24日)舉行產學合作簽約儀式，將共同推動數位轉型、數據分析、社群行銷等領域，展現雙方對產學共創與人才培育的承諾，為台灣旅遊數位產業注入創新動能。

隨著全球旅遊型態變遷與後疫情時代消費習慣改變，台灣旅遊業面臨數位化挑戰。易遊網作為國內旅遊電商龍頭，專精全球機票、訂房、高鐵等服務，並與多家大型旅行社合作。此次攜手高雄大學資管系，期望透過產學合作推動創新應用，培育跨域數位人才。

▲高雄大學資管系主任楊書成盼此合作能成為開啟學生實習、企業導師制度的起點。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄大學資管系主任楊書成表示，易遊網是台灣最具創新精神的旅遊電商之一，這次合作不僅象徵學術與實務的連結，更是開啟學生實習、專題研究、企業導師制度等多元合作的起點。感謝副教授林杏子牽線，開啟學生實習、專題研究及企業導師計畫等多面向交流。

楊書成指出，此次合作重點包括數位轉型實務，讓學生體驗旅遊電商的前後端技術創新；數據分析應用，以真實商業案例融入課程與專案；社群行銷策略，探索AI與新興社群平台在旅遊行銷的應用；第四是人才培育，提供實習、專題指導與企業資源，縮短學用落差。

▲易遊網副總經理蕭冠群判與師生開發新觀念。（圖／記者許宥孺翻攝）



易遊網副總經理蕭冠群表示，易遊網長期重視數據驅動與創新科技在旅遊產業的應用，也積極投入社群與內容行銷的實踐，非常期待這次與高雄大學資管系的合作，能夠與優秀的師生團隊共同開發新觀念、新工具，也期盼能讓學生在實務中累積競爭力，畢業即就業，縮短學用落差。