涉收受2億韓元！韓前總統文在寅喊冤「政治追殺」　卸任仍下指導棋

▲南韓前總統文在寅、金正淑夫婦25日前往國會出席板門店宣言七周年紀念活動。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅昨（24）日遭到檢方以賄賂嫌疑起訴，被控涉及不當人事安排和利益交換，包括讓前女婿進入泰國易斯達航空擔任高層，收賄規模達2億韓元。對此，文在寅近來政治動作頻頻，帶著夫人金正淑前往國會出席板門店宣言7周年紀念典禮，並會晤國會議長禹元植，指控檢方濫用職權進行政治報復。

曾在2022年卸任總統時說過「想被世人們遺忘」的文在寅，自從南韓前總統尹錫悅4月因涉及戒嚴、主導內亂而被罷免下台後，其政治動作不斷，似乎想藉6月3日南韓總統大選時向共同民主黨等政壇下達指導棋、發揮過往叱吒一時的影響力。

▲文在寅25日在國會「板門店宣言七周年」活動致詞。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，文在寅今（25）日帶著夫人金正淑前往南韓國會圖書館，出席「4•27南北板門店宣言七周年」紀念活動，並親自登台致詞，而在活動之前他與國會議長禹元植進行面談，針對前一天遭到全州地方檢察廳以違反特定犯罪加重處罰法（收賄）嫌疑起訴，他更是在面談時向禹元植喊冤。

文在寅表示，「為了深度釐清事實關係，曾和檢察官進行協調，豈料便遭到檢察官起訴！這代表檢察官已經『政治化』了，凸顯檢方濫用職權的案例。此次我將向國民們發聲，這不僅僅是為了澄清個人遭到誣告，更是想藉此次機會暴露檢方濫用職權與涉及政治化。」

文在寅下達指導棋，「應該儘快推動實施總統大選，讓新政府上台後能夠儘速推動國家正常化。然而一旦對立與分裂持續進行，新政府上台以後，仍可能會遭到相當程度的混亂。新政府在缺乏交接委員會的狀態下，便必須馬上執政。因此，國會必須和新政府緊密合作，早日穩定國家與民生經濟。」

▲文在寅25日與南韓國會議長禹元植進行面談。（圖／VCG）

文在寅也讚賞國會在去年12月3日尹錫悅發布戒嚴後，能夠維持秩序召開議程、解除戒嚴效力，「國會真的扮演關鍵角色！當時議長（禹元植）冷靜依照程序召開會議，並引領解除戒嚴效力，這全多虧議長的堅韌的意志和領導能力。」

據悉，來自共同民主黨的文在寅當選總統後，曾於2018年3月任命同黨國會議員李相稷擔任中小企業振興公團理事長。李相稷是泰國廉航「泰國易斯達航空」（Thai Eastar Jet）實際擁有者，因此他以薪水、生活費共2億2300多萬韓元（約新台幣533萬元）的條件，聘用文多惠當時的丈夫（現已離婚）、文在寅的女婿徐某為航空公司高層。

當時檢方發現，文多惠和徐某兩人移居泰國前，文在寅、金正淑夫婦曾每月匯款女兒文多惠1000萬韓元當作生活費，不過自從女兒移居泰國後，文在寅夫婦便停止匯款，因此檢方認為2億多韓元可能是文在寅向李相稷收受的賄賂。

▲文在寅的女兒文多惠，去年10月18日才因涉嫌夜間違規酒駕，在首爾龍山警察署接受調查。（圖／達志影像）

南韓法律界人士25日指出，文在寅涉嫌賄賂的案件，已經由首爾中央地方法院分配給刑事21部（部長法官為李炫馥）審理，該部門平時負責審理選舉舞弊、貪污收賄等案件，預估將加快腳步進行審理。

另外，文在寅批評時局，直指身為進步派政黨的共同民主黨，在過往南韓歷史上，總是負責收拾保守派政黨下台後所留下的爛攤子。他也評論國民力量初選階段的總統候選人，認為若推動南韓發展核武，恐怕只是給北韓（朝鮮）發展核武的免罪符，加速遠離推動無核化的目標。

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