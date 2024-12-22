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南韓財閥鄭溶鎮會晤川普！「深度談話」15分鐘　小唐納從中牽線

▲▼鄭溶鎮與其母親李明熙。（圖／達志影像）

▲鄭溶鎮與其母親李明熙。李明熙為三星集團創辦人李秉喆的女兒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統當選人川普明年1月20日重返白宮。日本方面，已有前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠、軟銀集團創辦人兼社長孫正義與川普會晤；然而在南韓，政界卻尚未有人能夠促成與川普會晤。為此，南韓新世界集團會長鄭溶鎮，憑藉著與川普長子的好交情，受邀前往美國佛州海湖莊園，與川普進行深度談話。

根據《韓聯社》，南韓新世界集團會長鄭溶鎮（女演員高賢廷前夫）受到川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）邀請，從當地時間16日起前往美國佛州海湖莊園、川普的宅邸停留6天5夜，直到21日才準備從亞特蘭大國際機場搭機返韓，在出關之前他接受現場韓媒記者提問，透露他獲得川普接見等消息。

鄭溶鎮透露，此次海湖莊園行他透過小唐納成功搭上川普，不僅與川普一同用餐，更與川普針對各項領域進行10到15分鐘具有深度的對話。不過，對於現場記者提問兩人對話內容、是否提到韓國，鄭溶鎮則是選擇「閉口不談」，表示自己無法公開與川普之間的對話內容。

▲▼鄭溶鎮在川普長子小唐納的牽線下，前往海湖莊園停留6天5夜。（圖／翻攝自Instagram）

▲鄭溶鎮在川普長子小唐納的牽線下，前往海湖莊園停留6天5夜。（圖／翻攝自Instagram）

儘管過去川普在總統第一任期時，曾與當時的文在寅政府交手，不過從今年11月初確定當選下一屆美國總統後，南韓政治界、財經界尚未有人能夠成功接洽川普，如今鄭溶鎮受邀前往海湖莊園停留6天5夜，是南韓政界與財經界內首度與川普成功達成交流的人士。

現場記者提問，是否有自信能夠成為協助南韓和美國川普新政府溝通的橋梁，鄭溶鎮回應，「我哪有那個資格」；至於此次出訪前，是否受南韓政府所託，向川普傳達相關訊息，鄭溶鎮則表示，「並沒有」。

鄭溶鎮透露，其實他從幾年前便與小唐納累積深厚的交情，由於雙方擁有共同的宗教信仰，因此在宗教、企業經營方面都有話聊。此外，在小唐納的牽線下，鄭溶鎮還成功與川普的心腹與競選團隊幕僚見面。至於是誰，鄭溶鎮則閉口不談。

報導分析，隨著川普即將於明年1月重返白宮，加上目前南韓面臨總統尹錫悅遭到國會彈劾的政局，韓美關係將面臨層層考驗，尤其川普競選時更形容南韓為「提款機」，呼籲將駐韓美軍協防軍費調漲至每年100億美元，而南韓對美國為貿易順差（黑字），未來川普極有可能要求南韓製產品附加關稅調漲至10%以上。

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