中捷紅線「崇德-豐原」可行性研究決標　明年提報中央審議

▲中捷紅線崇德到豐原可行性研究決標，台中市捷運工程局預估明年提報中央審議。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中捷紅線(崇德豐原線)是台中市中期路網優先推動路線之一，台中市捷運工程局說明，中捷紅線(崇德豐原線)可行性研究技術服務採購在4月7日完成評選作業，今(24)日公告決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標，最快明年提報中央審議。

捷運工程局表示，台中市推動捷運中期路網，往返台中市區與豐原地區的「中捷紅線」可行性研究於21日議價後決標，將以115年完成可行性研究報告提報中央審議為目標，初步規劃路線採高架設計，全長約11.8公里，自崇德路與三民路路口開始，沿線途經崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路等主要幹道，並預計設置9座高架車站，有效串聯台中市區至豐原地區的運輸走廊。

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捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷紅線(崇德豐原線)行經一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要商圈與生活廊道，強化北台中地區的交通運輸效能，未來銜接中捷綠線、機場捷運線(橘線)後，將可有效紓解道路交通負荷，全面提升台中市整體路網服務範圍與效能。

蘇瑞文進一步說明，可行性研究今日決標後，市府將辦理實地踏勘，掌握路廊沿線現況，並納入可行性研究路線、場站及機廠設置地點的研析，並以115年完成可行性研究報告提報中央審議為目標。