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選立委招待142人雙北1日遊！桃園男判刑2年　金主1家4人更慘

▲第六選區立委候選人葉堂宇於去年選前招待選民一日遊，桃園地院審理年餘後判決出爐，圖為選前在市選會號次抽籤。（資料照／翻攝自桃市選委會）

▲第六選區立委候選人葉堂宇於去年選前招待選民一日遊，桃園地院審理年餘後判決出爐，圖為選前在市選會號次抽籤。（資料照／翻攝自桃市選委會）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市第六選區無黨籍立委候選人葉堂宇去年選前遭指控招待142位選民在新北市地區一日遊，經桃園地檢署起訴包括葉堂宇夫婦、楊姓金主夫婦等6人，桃園地院審理年餘後日前審理終結，其中葉堂宇夫婦、楊姓金主夫婦與女兒、孫女等6人依違反公職人員選舉罷免法之行求不正利益罪，分別判處2年至1年6月不等有期徒刑，本案還可上訴。

檢調去年1月間接獲情資，65歲無黨籍第六選區立委候選人葉堂宇為求當選，與75歲的楊姓金主謀議，由楊出資支付旅遊費用，於臉書發布舉辦「鄉親相愛樂活一日遊」之貼文，招攬限定桃園市第6選區包括八德區、大溪區、復興區與中壢區部分里選民參加，於2023年10月15日，招待142位選民免費搭乘遊覽車至新北市八里區八里左岸公園、台北市中正紀念堂等地一日旅遊，還提供午、晚餐等招待。

檢調查出，被告葉堂宇曾身著競選背心至現場，向參加旅遊選民揮手致意，同時發送文宣品；而擔任車掌的孫姓女子曾於遊覽車內發表「祝福葉博士高票當選，我不知道大家是不是都支持葉博士的」等語，暗示選民投票支持葉；案經檢方調查，就被告葉堂宇、楊姓金主等6人依涉犯公職人員選舉罷免法之行求不正利益罪嫌起訴。

桃園地院審理時，法院認為被告葉堂宇等6人明知賄選對選舉制度造成嚴重破壞，為使被告能順利當選，為本件賄選犯行，法官考量被告6人犯後均坦承犯行，態度良好，另偽造文書情節及獲取之利益，分別量處如主文所示之刑，並各依褫奪公權及緩刑規定為相關諭知。

法院審理後，依賄選罪判處葉有期徒刑2年，褫奪公權5年，偽造私文書罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。葉妻賄選罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，應向公庫支付新台幣10萬元，褫奪公權5年。

楊姓金主一家更慘，楊被依賄選罪判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，應向公庫支付新台幣10萬元，褫奪公權5年；楊妻被依賄選罪判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，應向公庫支付新台幣10萬元，褫奪公權5年。

楊姓金主的孫姓女兒，賄選罪判處有期徒刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應向指定之公益團體，提供200小時之義務勞務，褫奪公權3年；楊姓金主的孫女也被依賄選罪判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應向指定之公益團體提供200小時之義務勞務，褫奪公權3年，本案仍可上訴。

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