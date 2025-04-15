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不只換法官！鄭文燦貪污案5被告境管到期　4／15、17開庭

▲前海基會董事長鄭文燦遭指控在桃園市長任內涉及「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地院預計後（19）日上午開庭審理。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院審理海基會前董事長鄭文燦貪污案，由於5名被告限制出境8個月期限將屆，合議庭將於今（15）日下午與17日上午分別傳喚5名被告開庭審訊，其中今天出庭包括侯水文、廖力廷、廖俊松等3名人，17日上午則傳喚鄭文燦、廖家興。桃園地院表示，原審判長江德民因病請長假至退休、受命法官廖奕淳亦因罹患重大傷病，申請病假1年，全案改由刑14庭審判長孫立婷實質代理，積極進行審理程序。

原本承審此案的刑14庭受命法官廖奕淳，自去年8月間到今年2月24日，為釐清爭點及證據調查細節，進行多達9次準備庭期，今年3月間健檢時察覺身體異狀，自3月18日原訂第一次審理庭期被迫取消後緊急入院。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，前台塑總管理處執行副總侯水文去年開庭後，以文件遮臉匆匆自離開法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，前台塑總管理處執行副總侯水文去年開庭後，以文件遮臉匆匆自離開法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院為維護案件穩定及當事人權益，依本院法官事務分配要點，由同庭孫立婷審判長代管事務至今，並於昨（14）日經事務分配小組會議決議通過實質代理，將自今日起，帶領合議庭積極進行鄭案相關強制處分訊問及審理期程，以降低廖法官請假對於本案之衝擊。

此外，本案今天出庭被告前台塑總管理處執行副總侯水文於去年10月14日出庭時，法官廖奕淳針對前桃園市長鄭文燦於任內「林口特定區工五工業區」重劃案訊問侯水文對行賄500萬元案是否認罪，侯於庭訊時坦承認罪，還說「這是我一生唯一一次犯錯，另有心臟病及慢性疾病等，請求法官從輕量刑」，法官則最後詢問檢方與辯護律師，雙方均無爭執事項，將於今日再開庭。

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