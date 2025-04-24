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桃園3警涉貪聲押禁見獲准　市警局祭重懲2大過免職

▲桃園地檢署指揮市警局偵辦非法土方吳姓業者違反廢清法案，查出楊梅警分局3名員警與1名環保局約僱人員涉嫌收受賄賂，今天依貪汙罪嫌向法院聲押禁見獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮市警局偵辦非法土方吳姓業者違反廢清法案，查出楊梅警分局3名員警與1名環保局約僱人員涉嫌收受賄賂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年3月間指揮市警局偵辦非法土方吳姓業者違反廢棄物清理法案，查出有員警與環保局人員涉嫌收受賄賂，市警局自清後將涉嫌貪汙楊梅警分局3名警員與環保局張姓約僱人員移送桃檢偵辦。桃檢今天將涉案4人向法院聲請羈押禁見獲准；市警局晚間隨即祭出重懲，涉案羈押員警一律免職，單位主管各記過二次，並調整為非主管職務，分局長也記過二次。

桃園市警局表示，針對地檢署檢察官王念珩3月間指揮市警局偵辦非法土方吳姓業者涉嫌違反廢棄物清理法案件，偵查過程中查出楊梅警分局黃姓、朱姓與陳姓員警（後來調至桃園警分局）與時任環保局張姓約僱助理涉嫌收受吳姓業者賄賂，市警局根據偵查結果向檢察官彙報，檢方隨即指揮廉政署、桃園市警局、警政署政風室蒐證偵辦，23日執行搜索，針對4名被告住所、辦公處共計14處，帶走被告與證人到案說明。

▲桃園地院今天下午召開聲押庭，針對市警局3名員警與1名環保局約僱人員涉嫌收受賄賂，法官裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今天下午召開聲押庭，針對市警局3名員警與1名環保局約僱人員涉嫌收受賄賂，法官裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢察官偵訊後，認被告黃、朱、陳、張等4人涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務之行為期約、收受賄賂等罪嫌，因犯罪嫌疑重大，有相當理由認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，涉犯為無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，有事實足認有逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准；同案另2名被告經檢察官諭知各以10萬元具保候傳。

桃園市警局晚間祭出重懲，針對相關涉案羈押同仁一律免職，楊梅警分局幼獅、永安及新屋分駐所所長各記過二次、督察組長記過一次，均調整為非主管職務；分局長則記過二次。

市警局強調，對於員警違法違紀案件，均秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容，維護警譽。

另外，市府環保局晚間也說明，針對環保局張姓前約僱助理涉嫌收賄案，張姓前約僱助理為環局稽查科外勤稽查同仁，於2019年進入環保局，平日業務為稽查案件查察。環局政風室去年7月接獲檢舉，查覺張員平日舉止行為異常，隨即錄案調查與約詢，將該員列為高風險優先汰除人員，同時調離稽查業務，隨後於8月予以解雇。

環保局重申，打擊環保犯罪，守護桃園環境，是環保局全體人員之共同使命與共識，絕不允許害群之馬影響環保局打擊犯罪之決心，後續也會積極配合檢調偵辦決不護短。

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