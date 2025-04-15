鄭文燦貪污案5被告限制出境期滿　前台塑高層盼解禁：想出國玩

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，前台塑總管理處執行副總侯水文今開庭後不發一語步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪案，鄭案3名被告限制出境8個月期限將屆，桃園地院合議庭定於今（15）日傳喚台塑總管理處執行副總侯水文、前台塑高層廖俊松、廖力廷父子等3人，就限制出境出海將屆期詢問庭審理，其中侯水文希望法官能解除限制出境，因為想出國玩；廖俊松則以自己身體不佳，日前才因手術切除大腸4顆腫瘤需每周回診等原因，希望解除限制；廖力挺則無意見，尊重法官裁決。審判長孫力婷則諭知候核辦，合議庭預計7至10天內做出裁定。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，廖俊松（左）步出法院時，腳步卻健步如飛。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦涉貪案今天下午2時30分召開桃園地院傳喚前台塑集團副總侯水文、廖俊松與廖力廷等3人，就限制出境出海禁令即將到期開庭，桃園地院由審判長孫立婷、法官黃皓彥、何信儀組成合議庭審理，桃園地檢署主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛蒞庭，起訴檢察官陳嘉義也列席旁聽，現場亦有多位民眾與媒體旁聽。

審判長孫立婷首先訊問侯水文，對於限制出境出海有無意見，侯則稱年事已高，想要出國玩，自己在國外沒有親人；其辯護人則以侯水文在檢方審理時均自白認罪，所涉非重罪，並無逃亡之可能性，懇請法院解除境管。

▲鄭文燦涉貪案白手套廖力廷不發一語步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

廖俊松則對境管沒有意見，但自己於4月11日才到林口長庚醫院動手術，包括切除大腸4顆腫瘤，另有高血壓等問題，未來每周都要固定回診，本來就不能出去；廖俊松的兒子廖力廷則對法官說，沒有意見，尊重庭上意見，其辯護人回應則如廖俊松意見。

▲今天蒞庭的桃園地檢署主任檢察官呂象吾（中）、公訴檢察官邱健盛（右）與檢察官陳嘉義（左）步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢公訴檢察官邱健盛認為，被告3人涉犯貪汙治罪條例，法院審酌3人職業、社經地位、經濟能力限制住居、出境出海，考量審理計畫進度，應繼續為相同強制處分。此外廖俊松業務侵占金額較大，應繼續限制出境出海，其強調身體不佳，限制出境並不妨害就診，可在健康權、強制處分中取得平衡，盼維持強制處分，審判長孫立婷最後裁定，諭知候核辦。

值得玩味的是，被告廖俊松開庭時聲稱重聽，請法官放大音量，但開完庭後，廖俊松與辯護人講話則保持正常談話速度，且步出法庭時腳步健步如飛，看不出他在法庭上所說身體不適等情形，引起旁聽民眾議論。而法官17日上午也將傳喚鄭文燦、廖家興，就限制出境禁令到期開庭。