　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

▲陸戰隊66旅於2020年11月間清點武器彈藥時，明知短少國造T75預備槍管1支，但梁姓營長等軍士官兵仍登載不實進行移交，事後逐層回報部隊仍遭後勤軍官查獲移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲陸戰隊66旅於2020年11月間清點武器彈藥時，明知短少國造T75預備槍管1支，但梁姓營長等軍士官兵仍登載不實進行移交。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

位於桃園市龜山區陸戰隊66旅某營部，於2020年11月間清點武器彈藥時，明知短少國造T75預備槍管1支，但梁姓營長在內軍士官兵仍企圖隱匿於登載不實進行移交，事後逐層回報部隊，遭後勤中尉軍官查獲移送桃園憲兵隊，案經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結，依現役軍人公文書登載不實罪嫌，將梁姓中校營長在內7名軍士官提起公訴。

桃檢調查，在陸戰隊66旅某營區於2020年11月間，經士官長清查營區武器彈藥時發現短少1支T75班用機槍預備槍管，且與登載帳冊、移交清冊與專案清點時情況不符，經逐層上報包括排長、連長與營長在內長官，經梁姓營長授意，以登載不實文書逐層回報旅部上級，損害與軍事有關命令事項正確性。

案經陸戰隊66旅後勤科中尉軍官審查有異後回報上級，再循線追查，查出擔任營長的梁姓中校、擔任連長的33歲賴姓少校、27歲潘姓排長、軍械士協辦的25歲簡姓中士，及後續擔任營長的39歲林姓中校、32歲劉姓少校連長、擔任軍械士28歲黃姓中士等人，明知T75班用機槍預備槍管遺失1支，武器彈藥實況不符，仍以不實文書逐層回報上級，將梁姓中校等7名軍士官兵移送桃園憲兵隊，經憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦，檢方依現役軍人公文書登載不實罪嫌，將梁姓中校營長在內7名軍士官起訴。

 【更多新聞】

泰女夾帶市值逾千萬大麻闖關　收貨人費心機製造斷點白搭

快訊／台66線大貨車失控碰撞3車翻覆　東向全線封閉搶救中

貨車追撞大學長「整輛卡進車屁股」驚駛受困　驚悚畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明「雨炸全台」又降溫　下周還有鋒面接力
700萬人注意！綜所稅申報將起跑　6大減免別錯過
LINE超強神功能！「1設定」不怕漏訊息　大票超推
快訊／直播男神崩毀！　殺人未遂50萬交保
三協成幫連署被查水表？　衛生局：沒有開罰20萬
柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！
超商咖啡「買2送2」！限時4天「寄杯狂省」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家　溫暖畫面曝

周旋軍官、醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷　台東女險遭詐

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦心動...警勸阻保住116萬

失智婦闖快車道！士林暖警憑「輪椅關鍵線索」找回家人

義警受訓成防災士「運將優先」　台中市警局首度開訓

通緝犯拒盤查衝撞　新北警開4槍攔停！搜出海洛因+喪屍煙彈

貨車追撞大學長「整輛卡進車屁股」驚駛受困　驚悚畫面曝光

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家　溫暖畫面曝

周旋軍官、醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷　台東女險遭詐

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦心動...警勸阻保住116萬

失智婦闖快車道！士林暖警憑「輪椅關鍵線索」找回家人

義警受訓成防災士「運將優先」　台中市警局首度開訓

通緝犯拒盤查衝撞　新北警開4槍攔停！搜出海洛因+喪屍煙彈

貨車追撞大學長「整輛卡進車屁股」驚駛受困　驚悚畫面曝光

「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛　合體挺阿湯哥：挑戰不可能的任務

有巢氏房屋賀之羚團隊　助客戶圓滿成家、開啟新人生

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

勇士最強砍將金恩季後賽首戰確定不打　許晉哲親曝啟用柏德主因

「不可能的尋墓任務」 創作者司徒建銘替泰北孤軍第二代圓夢

好食好事基金會攜手晶睿通訊　結合食農青創提倡永續

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老　網看傻

綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復：將在法庭闡明真相

美財長稱中國依賴出口會影響世界　陸外交部：是美國濫施關稅

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

社會熱門新聞

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

即／總統府「1樓機房起火」！疑施作工程釀禍

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長移送北檢

高雄飯糰店女房東又被爆料　前房客控3大惡行

曾一天打上百通電話　檢舉達人頭像海報被貼滿街頭

即／屏科大碩士開車碰撞機車！同校學弟噴飛搶救不治

毒駕逆撞康橋單車隊　恐怖駕駛22年吸毒史曝光

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

即／房東上門收租金沒人回應　驚見房客倒地亡

更多熱門

相關新聞

國民黨宜蘭黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主陳俊宇回應了

國民黨宜蘭黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主陳俊宇回應了

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，近日接連搜索國民黨地方黨部，而今（24日）國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，另罷免綠委陳俊宇領銜人等也均被帶回調查站約談。對此，陳俊宇表示，尊重司法的調查，同時也要再次重申罷免是人民的權利，但連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署的情形，是對民主制度踐踏，相信司法會還給社會一個公道。

國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

即／助700陸客來台打工賣淫！女牙醫院長等12人遭約談

即／助700陸客來台打工賣淫！女牙醫院長等12人遭約談

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

關鍵字：

陸戰隊66旅T75機槍槍管遺失隱匿移交偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面