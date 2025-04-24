遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

▲陸戰隊66旅於2020年11月間清點武器彈藥時，明知短少國造T75預備槍管1支，但梁姓營長等軍士官兵仍登載不實進行移交。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

位於桃園市龜山區陸戰隊66旅某營部，於2020年11月間清點武器彈藥時，明知短少國造T75預備槍管1支，但梁姓營長在內軍士官兵仍企圖隱匿於登載不實進行移交，事後逐層回報部隊，遭後勤中尉軍官查獲移送桃園憲兵隊，案經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結，依現役軍人公文書登載不實罪嫌，將梁姓中校營長在內7名軍士官提起公訴。

桃檢調查，在陸戰隊66旅某營區於2020年11月間，經士官長清查營區武器彈藥時發現短少1支T75班用機槍預備槍管，且與登載帳冊、移交清冊與專案清點時情況不符，經逐層上報包括排長、連長與營長在內長官，經梁姓營長授意，以登載不實文書逐層回報旅部上級，損害與軍事有關命令事項正確性。

案經陸戰隊66旅後勤科中尉軍官審查有異後回報上級，再循線追查，查出擔任營長的梁姓中校、擔任連長的33歲賴姓少校、27歲潘姓排長、軍械士協辦的25歲簡姓中士，及後續擔任營長的39歲林姓中校、32歲劉姓少校連長、擔任軍械士28歲黃姓中士等人，明知T75班用機槍預備槍管遺失1支，武器彈藥實況不符，仍以不實文書逐層回報上級，將梁姓中校等7名軍士官兵移送桃園憲兵隊，經憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦，檢方依現役軍人公文書登載不實罪嫌，將梁姓中校營長在內7名軍士官起訴。