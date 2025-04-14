鄭文燦貪污案承審法官請1年病假　改由審判長孫立婷接任

▲桃園地院今日通過更替鄭文燦貪污案承審法官。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

有關鄭文燦等人貪污一案，因承審的刑14庭群股廖奕淳法官在上月健康檢查出罹患重大傷病簽請1年病假，桃園地院於今日經事務分配小組會議通過，由同庭孫立婷審判長代管群股事務至今年大調動前一日（即8月27日）止。

桃園地院表示，刑14庭群股廖奕淳法官自去年8月間受理鄭案迄至今年2月24日，為儘速釐清爭點及證據調查細節，進行多達9次準備庭期（尚不包含強制處分之訊問程序），備極辛勞。但今年3月間於健康檢查時發現身體異狀，3月18日原定第一次審理庭期被迫取消，嗣後緊急入院，確認罹患重大傷病，亟需長期醫治療養，並於4月11日依公務人員請假規則提出診斷證明書簽請病假1年。

依法官法定原則，群股所遺事務雖亦得由其他刑庭法官抽籤決定承辦股別，然桃園地院院長考量今年8月28日將有年度人事大調動，屆時可能再次發生法官更替，為維護案件穩定及當事人權益，爰依本院法官事務分配要點第23點規定，提案由同庭孫立婷審判長代管群股事務至今年大調動前一日（即8月27日）止，並於今日（4月14日）經事務分配小組會議決議通過。孫立婷審判長將自明日起，帶領合議庭積極進行鄭案相關強制處分訊問及審理期程，最大程度降低廖法官請假對於本案之衝擊。