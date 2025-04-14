　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦貪污案承審法官請1年病假　改由審判長孫立婷接任

▲桃園地院今日通過更替鄭文燦貪污案承審法官。（圖／資料照片）

▲桃園地院今日通過更替鄭文燦貪污案承審法官。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

有關鄭文燦等人貪污一案，因承審的刑14庭群股廖奕淳法官在上月健康檢查出罹患重大傷病簽請1年病假，桃園地院於今日經事務分配小組會議通過，由同庭孫立婷審判長代管群股事務至今年大調動前一日（即8月27日）止。

桃園地院表示，刑14庭群股廖奕淳法官自去年8月間受理鄭案迄至今年2月24日，為儘速釐清爭點及證據調查細節，進行多達9次準備庭期（尚不包含強制處分之訊問程序），備極辛勞。但今年3月間於健康檢查時發現身體異狀，3月18日原定第一次審理庭期被迫取消，嗣後緊急入院，確認罹患重大傷病，亟需長期醫治療養，並於4月11日依公務人員請假規則提出診斷證明書簽請病假1年。

依法官法定原則，群股所遺事務雖亦得由其他刑庭法官抽籤決定承辦股別，然桃園地院院長考量今年8月28日將有年度人事大調動，屆時可能再次發生法官更替，為維護案件穩定及當事人權益，爰依本院法官事務分配要點第23點規定，提案由同庭孫立婷審判長代管群股事務至今年大調動前一日（即8月27日）止，並於今日（4月14日）經事務分配小組會議決議通過。孫立婷審判長將自明日起，帶領合議庭積極進行鄭案相關強制處分訊問及審理期程，最大程度降低廖法官請假對於本案之衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王仁甫18歲女兒高中畢業了！粉色禮服超仙
快訊／火勢延燒！　擴大到40公頃
5天賣光！　麥當勞「1神品」宣布回歸
陸使館突發通知：注意防範日本發生南海海槽大地震！
陽明山火災　消防局長曝2原因難滅火
快訊／黑鷹直升機來了！　陽明山擴大狂燒30公頃
快訊／北市議員陳怡君「再押2個月」
快訊／罷免案領銜人遭移送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／警衝豪宅抄查德州撲克賭場　清查賭客驚見男星韓亞諾

苗栗大小車路口碰撞　轎車慘狀曝！駕駛擦挫傷送醫

陳政谷2億交保遭撤！今重開羈押庭　發聲明強調：不會再繳保證金

「用力撞妳嗎？」與小三鹹濕對話曝　正宮怒告獲賠25萬

快訊／綠油油變一片黑！陽明山延燒40公頃　陸空分頭搶救中

婆媳合資冰店鬧翻！法官認「售股抵退夥金」有效　判婆婆敗訴

高雄黃線臨停彎成陷阱！機車停一排全遭拖吊　10車主慘噴新台幣

快訊／北市議員陳怡君「再押2個月」！　涉貪300萬關鍵證據待查

快訊／黑鷹直升機來救火了！　陽明山小油坑狂燒30公頃

色誘醫師詐保1700萬！逃泰繼續騙　「保險黃牛」再犯66罪下場曝

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

快訊／警衝豪宅抄查德州撲克賭場　清查賭客驚見男星韓亞諾

苗栗大小車路口碰撞　轎車慘狀曝！駕駛擦挫傷送醫

陳政谷2億交保遭撤！今重開羈押庭　發聲明強調：不會再繳保證金

「用力撞妳嗎？」與小三鹹濕對話曝　正宮怒告獲賠25萬

快訊／綠油油變一片黑！陽明山延燒40公頃　陸空分頭搶救中

婆媳合資冰店鬧翻！法官認「售股抵退夥金」有效　判婆婆敗訴

高雄黃線臨停彎成陷阱！機車停一排全遭拖吊　10車主慘噴新台幣

快訊／北市議員陳怡君「再押2個月」！　涉貪300萬關鍵證據待查

快訊／黑鷹直升機來救火了！　陽明山小油坑狂燒30公頃

色誘醫師詐保1700萬！逃泰繼續騙　「保險黃牛」再犯66罪下場曝

快訊／警衝豪宅抄查德州撲克賭場　清查賭客驚見男星韓亞諾

路跑老想上廁所？醫揭各運動不同腸胃不適　教「健康動」訣竅

拒被潛規則！29歲男星宣布退出演藝圈　返鄉擺攤近況曝

苗栗大小車路口碰撞　轎車慘狀曝！駕駛擦挫傷送醫

陳政谷2億交保遭撤！今重開羈押庭　發聲明強調：不會再繳保證金

快訊／15:11東部海域規模3.9「極淺層地震」　最大震度2級

女團成員「3分鐘秒花光500萬」！　老公被瞞鼓裡嚇瘋：跟買菜一樣

製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

30位嘉賓「最後一塊碎片」是誰？…GD解答！　《Good Day》完結名單曝光

不是睡公園！財經作家曝「老韭菜首選」　有冷氣、WiFi、免費淋浴

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

社會熱門新聞

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕

快訊／藍營罷團領銜人遭搜索　送抵調查處畫面曝

即／小油坑山火燒往另座山頭消防　急申請空中救災

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

OL偷吃人夫同事！鹹濕對話成鐵證

即／國3中興路段「轎車插入砂石車尾」傷亡不明

即／大甲媽就快到家！神轎前打架

即／妻載病夫就醫　自撞護欄翻覆...夫送醫不治

快訊／調查局約談！罷免吳沛憶召集人抵市調處

快訊／離家僅10m！高雄男騎士軟倒一度無心跳

小油坑火燒山空拍畫面曝　警消徒步揹水帶搶救

更多熱門

相關新聞

即／林岱樺服務處2羈押禁見、3人交保

即／林岱樺服務處2羈押禁見、3人交保

民進黨立委林岱樺涉入貪污案，選舉期間的左右手胞弟林岱融、通法寺住持釋煌智，以及弟媳王女、黃姓會計均遭收押。檢方9日再度傳訊林岱樺，雖未進行強制處分，但昨(11日)再度發動搜索，服務處主任周忠信、林弘文、以及3名助理等5人複訊後均遭依貪污罪聲押。高雄地院法官審理後裁定周忠信及連姓助理羈押禁見、林弘文10萬交保、陳姓及孟姓助理5萬交保。

5人聲押服務處快團滅　林岱樺：尊重司法

5人聲押服務處快團滅　林岱樺：尊重司法

臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

陳佩琪向天公跪求「公平審判」　質疑法官沒看抗告理由就延押

陳佩琪向天公跪求「公平審判」　質疑法官沒看抗告理由就延押

即／林明佐、陳政谷慘了　高分院二度撤銷交保

即／林明佐、陳政谷慘了　高分院二度撤銷交保

關鍵字：

桃園地院鄭文燦貪污承審法官更換

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面