「要驗尿了」他急出清全部毒品　隨機傳暗語結果釣到警

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子是毒品調驗人口，2022年6月間因為需要驗尿，但毒品放在身上就會想使用，所以他決定上網PO文將全部的毒品出清賣掉，結果遇到的買家是警員假扮的，他當場被逮。桃園地院法官日前審理之後，依犯販賣第二級毒品未遂罪，判處黃男有期徒刑2年10個月，另依犯持有第二級毒品罪判刑2個月，僅後者得易科罰金。

▲黃男販毒，沒想到遇上喬裝成買家的警員。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男2022年6月間透過社群軟體X，以私訊方式隨機散布販毒暗語「裝備需要可私」，很快就有一名「買家」表明有意購買，他先是詢問，「糖果（符號）還是沒找到嗎？」得到答覆之後，才改用通訊軟體Telegram聯繫。

黃男和買家約好，以1萬1200元的價格交易甲基安非他命4公克，並且得由買家先行前往交易的旅館開房間等待，結果他一抵達現場，就被警員喬裝的買家逮捕。

對於販毒犯行，黃男坦承不諱，他表示，因為自己是毒品調驗人口，這一季要驗尿了，如果毒品一直放在身上就會想要使用，這才決定全部出清賣掉。此外，警方還查到黃男持有第二級毒品大麻。

桃園地院法官表示，考量到黃男犯後始終坦承犯行，販賣的毒品數量不多，毒品也沒有真的流入社會，最終依犯販賣第二級毒品未遂罪判處有期徒刑2年10個月，另依犯持有第二級毒品罪判刑2個月，僅後者得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。