東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨

▲今明有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／台北報導

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，今晚開始全台各地有雨，中部以北還有雷雨發生的機率。

根據中央氣象署資料顯示，今天（24日）鋒面通過，水氣偏多，中部以北、東半部地區及馬祖、金門不定時有局部短暫陣雨，南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，北部及東半部高溫約26至28度，中南部約30至34度。

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▲華南雲雨區+東北季風影響，留意不定時陣雨、雷雨。（圖／中央氣象署）

今入夜後至明天（25日）東北季風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，其中在中部以北、宜蘭、花蓮及澎湖、金門、馬祖降雨機率較高，有局部較大雨勢發生的機率，並且在強對流移入時容易有短延時強降雨伴隨雷擊與強陣風，基隆北海岸及宜蘭也易有局部大雨發生，外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，低溫約22度，高溫降到24至26度，而中南部及台東低溫約22至25度，高溫約28至30度，南部近山區高溫還是有機會來到34度左右，有降雨時溫度會稍微下降一些，南北天氣和溫度變化大，南來北往請多加留意。