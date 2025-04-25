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美媒：美國軍艦4／23通過台海　川普重返白宮後第2次

▲▼美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者葉國吏／綜合報導　

美國「新聞週刊」報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）於4月23日穿越台灣海峽。這次行動被形容為在美中地緣政治及貿易緊張局勢下的一次微妙武力展示。

美軍印太司令部發言人透過電子郵件告訴「新聞週刊」，勃克級飛彈驅逐艦勞倫斯號例行性地通過台灣海峽，行經的水域符合國際法對航行和飛越自由的適用範圍。發言人強調，這艘軍艦在台灣海峽行經的水道不屬於任何沿海國家的領海範圍內，並表示勞倫斯號的行動展示了美國對維護所有國家航行自由原則的承諾。

美軍印太司令部進一步表示，國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受到限制，美國反對任何牴觸航行、飛越自由和其他合法使用海空自由的主權或管轄權主張。

這次行動是川普第二任期內，美艦第二次通過台灣海峽。上一次是2月初，美國海軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）航經台海。

中國人民解放軍東部戰區在聲明中表示，解放軍於4月23日組織海空兵力全程跟監警戒勞倫斯號的行動。此外，根據航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄，一架美國海軍MQ-4C人魚海神偵察無人機在勞倫斯號通過台海時，於台灣海峽南邊徘徊。

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