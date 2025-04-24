桃園失業者職訓班招生　尚有12班360個參訓名額

▲桃園失業者職業訓練班次招生，期協助待業、失業民眾取得一技之長。（圖／et資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助待業、失業民眾取得一技之長，桃園市政府就業職訓服務處24日表示，今年第一梯次失業者職業訓練班次招生，尚有12班、360個參訓名額，將於5月至8月陸續開課，歡迎民眾報名，透過職業訓練課程及就業輔導措施，協助民眾提升就業力再度投入勞動力市場。

114年第一梯次開課班別有：美甲培訓班、AI室內設計繪圖、AI短影音實作班、機車修護班、香氛精油美容師班、銀髮族全能服務人員培訓班……等，提供民眾豐富學習管道、強化就業技能。

欲報名參加失業者職業訓練者，需年滿15歲以上且未加保勞工保險（若勞保投保於工會者，需切結參訓期間確實無工作）。經核對符合勞動部勞動力發展署【免費參訓對象及資格證明文件一覽表】之失業者身分者，如：中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者亦有補助80%費用！

另符合《就業保險法》或《就業促進津貼實施辦法》、《促進新住民就業補助作業要點》之適用對象，錄取參加職業訓練後，可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給，並依申請人實際參訓起迄日計算核發金額。