找工作求諮詢　桃市府「求職尋Me自信向前行」開放報名

▲找工作求諮詢，桃園市勞動局「求職尋Me自信向前行」開放報名！（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

景氣持續低迷，桃園市政府卯勁推動各種就業協助，期增加市民就業率。桃園市勞動局23日指出，該局就服處去年度履歷健診及職涯諮商服務人次逾1,000人次，今年持續擴大辦理，預計總服務人次將逾1,200人。歡迎欲求(轉)職之市民預約免費1對1就業職涯諮詢或履歷健診服務，帶領您在求職路上自信向前行！

勞動局指出，為協助桃園市民就業力，市府就業服務處針對即將步入職場的青年、欲轉職之社會人士及二度就業民眾，提供免費履歷健診及職涯諮商服務。職涯諮商服務係為協助求職者，釐清職涯發展與規劃就業方向，透過職涯診斷測驗工具，並經由專業職涯諮商人員輔導，協助求職者瞭解個人特質與職業適性分析，以釐清就業方向、規劃職涯歷程，做好就業之準備。

另可評估求職者需求，安排一對一「深度職涯諮商服務」，透過深入面談諮商，進一步分析求職者所面臨就業問題及困境，協助個案解決職場選擇及適應等問題。履歷健診服務則邀請職涯諮商、人力資源專家檢視求職者履歷並提供具體修正建議，協助撰寫一份彰顯個人特色及技能之履歷表以成功行銷自我，吸引企業主管目光，為自己贏得就業機會！