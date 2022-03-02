最高薪資10萬！　桃園3月4場徵才活動釋出逾3100個職缺

▲桃園3月4場徵才活動。（圖／勞動局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
農曆年後，想找工作嗎？桃園市政府就業職訓服務處為因應民眾轉職需求，於3月間，陸續辦理4場徵才活動，邀請84家廠商共同參與，共釋出3,100個以上職缺，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。其中日月光IT系統分析師，薪資最高可達10萬。
市府就服處表示，4場次徵才活動包含日月光、技嘉科技、嘉聯益、永光化學、家樂福、太平洋電線電纜、欣興電子、景碩科技、全聯阪急、欣興電子、錢櫃企業、南岩半導體、南亞電路板等知名企業參與，現場更釋出各類技術員、各類工程師、生管助理、生產線主任、IT系統分析師、環安人員、業務人員、客服人員等多元職缺。
4場次徵才活動資訊如下：
1. 3月11日南區職重中心（中壢區明德路60號4樓）9:00-12:00，22家廠商，900個職缺。
2. 3月16日中壢就業中心（中壢區新興路182號）9:00-13:00，24家廠商，800個職缺。
3. 3月18日桃園區陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號）13:00-15:30，23家廠商，900個職缺。
4. 3月22日桃園幼獅工業區服務中心（楊梅區獅二路2號）13:30-16:00，15家廠商，500個職缺。
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