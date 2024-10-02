　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園失業者職業訓練　10月起開課提供180個訓練機會

▲桃園失業者職業訓練

▲點心小吃職人培訓班。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助失(待)業民眾盡早回歸職場，提升就業競爭力，桃園市政府就業職訓服務處辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第3梯次於10月至11月起陸續開課，全職類共6班次，提供180個訓練機會，讓勞工有多元的選擇機會，適性學習並接軌就業。

市府就服處表示，113年開課班級包含彩睫SPA美肌造型班、新世代AI高效行銷設計應用班、中餐烹調與點心小吃職人培訓班、創意商品設計暨3D模型列印班、AI圖文設計與短影音創作行銷班、潮流造型快剪創業班，種類包括餐飲、美容、AI應用、影音創作、圖文設計及3D設計列印等多元類別的課程安排，提供民眾豐富學習之管道，擴大本市職訓力，強化民眾就業技能，並期待結訓後與工作職場無縫接軌。

▲桃園失業者職業訓練

▲潮流造型快剪創業班。（圖／就服處提供）

就服處處長陳秋媚說，本處委外訓練單位辦理多元職訓課程，經由專業的課程規劃，培養民眾符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓民眾都能順利就業，112年開辦班級達30個班次，計有729人參訓，該年度輔導訓後就業率達83.41%以上。

▲桃園失業者職業訓練

歡迎待業朋友把握113年職業訓練的機會，踴躍報名參加，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，訓練課程完全免費，而一般身分者亦有補助80%費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，歡迎有意願參訓的民眾自即日起可向各相關訓練單位辦理報名。

ET快訊
白宮：伊朗正準備朝以色列發射彈道飛彈
台中才宣布停班課！衝賣場貨架只剩蒜頭　人妻傻眼：世界末日嗎
兄弟球團公告！暫停球員、教練團私下與粉絲合影
害死盡職警所長　女毒蟲陳嘉瑩確定羈押
恐怖精舍「推車運屍700m」　住持+信眾3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強颱山陀兒來勢洶洶　屏東台24德文至神山路段預警性封閉

桃園住宅處推10堂免費都更課程　即日起線上報名

移民署桃園站「咖啡多元文化展」　響應10／1國際咖啡日

桃園失業者職業訓練　10月起開課提供180個訓練機會

台中才宣布停班課！衝賣場貨架只剩蒜頭　人妻傻眼：世界末日嗎？

中彰投2日停班課　彰化「2大客運」減班停駛路線曝光

快訊／高雄捷運明日班距改20分鐘　輕軌全日暫停營運

金門陸海空交通「10／2停駛資訊曝」！民眾擠爆賣場　貨架全掃光

新北防路殺！農業局攜手青年合作　設置創意警示標誌

新北百年古厝五股守讓堂　體驗Cosplay古裝玩穿越慶重陽

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

日氣象廳：山陀兒穿台後S型迴轉再撲台 ｜20241001 ET午間新聞

強颱山陀兒來勢洶洶　屏東台24德文至神山路段預警性封閉

桃園住宅處推10堂免費都更課程　即日起線上報名

移民署桃園站「咖啡多元文化展」　響應10／1國際咖啡日

桃園失業者職業訓練　10月起開課提供180個訓練機會

台中才宣布停班課！衝賣場貨架只剩蒜頭　人妻傻眼：世界末日嗎？

中彰投2日停班課　彰化「2大客運」減班停駛路線曝光

快訊／高雄捷運明日班距改20分鐘　輕軌全日暫停營運

金門陸海空交通「10／2停駛資訊曝」！民眾擠爆賣場　貨架全掃光

新北防路殺！農業局攜手青年合作　設置創意警示標誌

新北百年古厝五股守讓堂　體驗Cosplay古裝玩穿越慶重陽

一秒變呆呆獸！寶可夢推「呆呆獸家族」周邊：慵懶睡衣娃娃全收錄

伊朗傳將立即朝以色列射飛彈　國際油價急速拉高

強颱山陀兒來勢洶洶　屏東台24德文至神山路段預警性封閉

桃園住宅處推10堂免費都更課程　即日起線上報名

移民署桃園站「咖啡多元文化展」　響應10／1國際咖啡日

桃園失業者職業訓練　10月起開課提供180個訓練機會

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

彰化市路燈「動次動次」狂閃　 民眾嗨翻驚呼：開趴了

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

相關新聞

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才

桃園市就服處桃園就業中心，積極鼓勵青年就業，八月將舉辦三場次「美好職涯 一鹿精彩」徵才活動，三場次共邀請63家廠商參加，釋出2,400個以上就業機會，其中有廠商提供最高年薪100萬元積極獵才，歡迎社會新鮮人及所有想找工作的朋友把握機會！

新住民南投看守所服刑　藉職訓變身美甲師

新住民南投看守所服刑　藉職訓變身美甲師

23歲女獄中考取證照　出獄後月薪近4萬

23歲女獄中考取證照　出獄後月薪近4萬

桃園4場徵才　81家廠商釋出逾3,100職缺

桃園4場徵才　81家廠商釋出逾3,100職缺

台東縣職業訓練課程將在年後開班囉

台東縣職業訓練課程將在年後開班囉

關鍵字：

桃園就服處失業者職業訓練

讀者迴響

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面