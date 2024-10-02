桃園失業者職業訓練　10月起開課提供180個訓練機會

▲點心小吃職人培訓班。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助失(待)業民眾盡早回歸職場，提升就業競爭力，桃園市政府就業職訓服務處辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第3梯次於10月至11月起陸續開課，全職類共6班次，提供180個訓練機會，讓勞工有多元的選擇機會，適性學習並接軌就業。

市府就服處表示，113年開課班級包含彩睫SPA美肌造型班、新世代AI高效行銷設計應用班、中餐烹調與點心小吃職人培訓班、創意商品設計暨3D模型列印班、AI圖文設計與短影音創作行銷班、潮流造型快剪創業班，種類包括餐飲、美容、AI應用、影音創作、圖文設計及3D設計列印等多元類別的課程安排，提供民眾豐富學習之管道，擴大本市職訓力，強化民眾就業技能，並期待結訓後與工作職場無縫接軌。

▲潮流造型快剪創業班。（圖／就服處提供）

就服處處長陳秋媚說，本處委外訓練單位辦理多元職訓課程，經由專業的課程規劃，培養民眾符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓民眾都能順利就業，112年開辦班級達30個班次，計有729人參訓，該年度輔導訓後就業率達83.41%以上。

歡迎待業朋友把握113年職業訓練的機會，踴躍報名參加，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，訓練課程完全免費，而一般身分者亦有補助80%費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，歡迎有意願參訓的民眾自即日起可向各相關訓練單位辦理報名。