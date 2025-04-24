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台南國中生猝逝案無毒品反應！　教育局持續守護校園零毒零霸凌

▲台南市教育局24日說明國中生猝逝案相關進展，強調毒品、霸凌「零容忍」，將持續強化校園安全機制。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市教育局24日說明國中生猝逝案相關進展，強調毒品、霸凌「零容忍」，將持續強化校園安全機制。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台南市某國中13歲男學生，2025年2月突然猝逝，社群網路一度流傳死者霸凌與餵毒指控，引發社會高度關注，台南地檢署與法醫研究所24日公布死因，確定死因為心肌炎，體內無毒品反應，而校方霸凌調查於4月8日完成，確認並無霸凌事實。

台南市教育局強調對學生驟逝深感不捨，將持續強化校園安全防線，落實毒品、霸凌「零容忍」。


台南地檢署指出，依法醫研究所出具台南市後壁區1名林姓國中生猝死案進行解剖，法醫師採集死者毛髮、血液、尿液檢驗等檢驗報告，均無毒品反應，死者係因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。至本案是否涉及其他不法情事，由相關單位調查中。

市府指出，事件發生後，市長黃偉哲第一時間指示教育局與校方全力配合司法調查，並嚴格落實校園安全防護措施。對於網傳霸凌疑雲，校方已依《校園霸凌防制準則》啟動調查機制，組成具專業背景的委員小組，廣泛訪談、蒐證，最終判定「霸凌不成立」，並於4月14日將書面調查結果正式通知家屬。

至於家屬關注的「餵毒疑慮」，教育局也採取最嚴謹處理，經取得全校164位學生家長同意後，於3月10日全面進行尿液毒品篩檢，結果全數為陰性。24日公布的死者屍檢報告更進一步證實死者體內未檢出任何毒品反應，顯示相關傳言並無事實根據。

教育局表示，一名學生突然離世，不論對家屬、同儕或師長，皆是極大衝擊與悲痛。校方已安排專業輔導團隊進行班級團體輔導，協助學生情緒疏導，並透過摺紙鶴、星星等方式表達思念與祝福，盼讓愛與關懷持續流動。教育局也強調，將持續陪伴家屬、提供必要協助，並以最嚴謹態度守護每一位孩子的校園安全。

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