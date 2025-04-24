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通緝犯拒盤查衝撞　新北警開4槍攔停！搜出海洛因+喪屍煙彈

記者陸運陞／新北報導

新北保大隊警員23日晚間8時在許板城路環河公園附近巡邏時，發現一名男子駕駛租賃車形跡可疑，立即示意受檢，男子卻不服攔查往新莊方向逃逸，警員尾隨至建國二路口，遭男子倒車衝撞，警員見狀下車並對車輛開4槍，隨即將男子拉下車壓制逮捕，搜出各式毒品。

▲毒品通緝的徐男不服警方攔查，衝撞警車遭開4槍攔停逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲毒品通緝的徐男不服警方攔查，衝撞警車遭開4槍攔停逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因毒品案遭新北地檢發布通緝的38歲徐姓男子，昨天晚間開車到新北板橋地區尋友，遭警方盤查，徐男擔心通緝被抓，立即開車加速逃逸，直到新莊區建國二路及新樹路口，被停等紅燈的車輛擋住去路，竟直接倒車衝撞後方尾隨的警車，在警員開槍喝令下，徐男才乖乖束手就擒。

▲毒品通緝的徐男不服警方攔查，衝撞警車遭開4槍攔停逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲徐男將電子菸隨身掛在胸前，方便自己隨時吸食依託咪酯。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方除查出徐男為通緝犯外，另在徐男身上查獲海洛因1包、依托咪酯煙彈2個。徐男坦承，因知本身遭到通緝，才會鋌而走險衝撞警方。詢後警方依毒品通緝、公共危險、妨害公務及毒品，將徐男移送新北地檢署偵辦。另無照駕駛、闖紅燈、駛入對向車道等交通違規依法舉發。

▲毒品通緝的徐男不服警方攔查，衝撞警車遭開4槍攔停逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在徐男身上搜出海洛因及依託咪酯煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

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