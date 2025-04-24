台南推課室英語計畫　營造友善學習環境強化師生英語力

▲台南市教育局推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師於教學中融入簡易英語指令，3年來已有242校、逾2660位教師完成認證。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升學生英語聽說能力、營造自然使用情境，台南市教育局自111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師於教學中融入簡易英語指令，3年來已有242校、逾2660位教師完成認證，課室英語已逐步從「考科」轉化為「溝通工具」，讓學生在潛移默化中建立語感與自信。

台南市長黃偉哲表示，語言學習最有效的方式就是「用得出來」。台南透過課室英語計畫，打造學生在熟悉環境中自然使用英語的機會，期望學生從聽懂、理解、進而勇敢開口，未來無論在升學、職涯或國際交流上都能更有競爭力。他也強調，「會用的語言才有價值」，這正是推動此計畫的核心目標。

教育局長鄭新輝指出，課室英語強調實踐大於形式，教師不需改寫教材或額外排課，只要於教學中自然使用「點名、鼓勵、發問」等常見語句，就能幫助學生在生活中反覆接觸英語。他舉例，像偏鄉菁寮國中組成社群討論英語使用語境，已有5名教師完成認證；鯤鯓國小更將英語應用延伸至校園廣播與行政系統，左鎮國小則設置大型常用語看板，讓學生隨時能「看得見、用得上」，展現英語學習的多元實踐樣貌。