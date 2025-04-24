背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

▲台中一名大學生攜帶一支玩具長槍前往中興大學，稱下課後要去射氣球遭罰5000元 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者潘鳳威／台中報導

台中一名楊姓大學生，今年3月間攜帶一隻玩具長槍前往中興大學把玩，嚇壞在校師生並報警。警方獲報到場盤查並詢問楊男動機，楊男僅表示自己是來中興大學找朋友，稍後要去夜市用這把槍射氣球。警方認為楊男無正當理由攜帶類真槍的玩具槍上街，遂將他逮捕移送偵辦。台中地院審理後依社維法裁罰5000元。

判決書指出，警方於2025年3月26日晚上8時許接獲民眾通報，指稱有人攜帶長槍至中興大學綜合教學大樓，警方獲報後如臨大敵，立即前往現場查看，果然發現一名23歲楊姓男子拿著該長槍在旁把玩，員警馬上上前盤查並詢問楊男帶槍的動機，楊男僅表示自己是別間學校的大學生，前來中興大學找朋友，並等朋友下課後一起去夜市射氣球，故才帶該玩具槍出門，經警方確認該槍枝為玩具槍後，隨即將他逮捕並移送。

警方除查扣該支玩具槍外，還發現楊男身上有彈匣1個、填彈器1個、瓦斯罐2瓶、BB彈1罐，認為他無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害社會安全之虞，依社會秩序維護法第65條第3款移送台中地院審理。

台中地院法官審酌，事發時監視器畫面、照片等可以證實楊男當時的行為，且勘驗警方查扣之槍彈，該玩具長槍確實類似真槍，就外觀上一般人難辨真假，楊男又帶到大學校園這種人多的地方，還當眾拿出來把玩，造成師生恐慌，因此法院認為他的行為確實違法。

但法院也考量楊男是名大學生，家境小康、沒有前科等因素，且在警詢時承認錯誤且態度尚可。雖然認為他的行為令人非議，但沒有使用該玩具槍做出其他違法行為，依社會秩序維護法判處楊男5000元罰鍰，全案仍可抗告。