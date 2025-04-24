涉大罷免「幽靈連署」無保請回遭撤　黃呂錦茹4／25重開聲押庭

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉大罷免幽靈連署被聲押禁見，19日獲北院無保請回後，與主席朱立倫擁抱，藍衣為黃呂丈夫建築師黃秀莊。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案，上周四（17日）被台北地檢署約談後聲押禁見，台北地院裁定無保請回，檢方提起抗告，高院今（24日）撤銷北院原裁定、發回更裁，北院已於傍晚收到高院送還卷證，暫定明天上午10點重開黃呂錦茹的聲押庭。

北檢於前天（22日）針對黃呂錦茹的無保請回裁定提起抗告，高院今裁定發回北院更裁，主要理由為綜合勾稽同案被告、相關證人供述，以及查對罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，顯示黃呂錦茹有相當程度參與。至於同樣無保請回的曾繁川，檢方未抗告、已確定。

高院認為黃呂錦茹是否罪嫌不足、尚有研求餘地，檢方抗告指摘北院原裁定未詳細審酌卷內相關事證，確有理由，因此發回更裁。

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）涉大罷免幽靈連署，17日深夜移送北檢複訊時，揮手向媒體喊「冤枉」。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於國民黨青年軍發起民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案，傳出冒用死者之名的「幽靈連署」，北檢上周一（14日）指揮調查局發動首波搜索約談，發現罷團送交選委會的提議人名冊，是由國民黨黨黨部提供，其中有近200名連署人已過世，且多份筆跡相似。

第1波到案的「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，以及罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡，訊後各交保20萬元到50萬元，均限制出境、出海。

檢調隨即於17日發動第2波偵辦行動，約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，以及台北市第一區黨部執行長曾繁川共4人，隔天（18日）凌晨訊後，依涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，全數聲押禁見。

北院漏夜召開聲押庭訊問到19日上午5點，認定初文卿、姚富文犯罪嫌疑重大，且刪除與他人的LINE對話紀錄、有滅證之虞，加上2人彼此供述不一，無法排除串供可能，裁定羈押禁見初文卿與姚富文。

至於黃呂錦茹涉案部分，法官認為無客觀證據可認定她經手提議人名冊，不能僅因她是台北市黨部最高層，就推論她同意或指示偽造連署，而曾繁川當庭書寫筆跡，雖與偽造的簽名字體有點相似，但筆畫書寫方式仍有不同，犯罪嫌疑不足，因此駁回檢方的聲請，當庭釋放黃呂錦茹與曾繁川。