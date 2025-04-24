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台南公車又肇事！右轉未禮讓行人　33歲女「彈回原地」擦挫傷

記者林東良／台南報導

台南市又傳公車交通事故！24日上午10時許，一輛由40歲陳姓男子駕駛的公車，行經中西區公園路與成功路口時右轉，疑似未禮讓行人，撞上正通過行人穿越道的33歲黃姓女子，導致她手腳擦挫傷，所幸無生命危險。警方初步調查，駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清中。

▲台南市中西區公園路與成功路口24日上午發生行人遭公車撞擊事故，疑駕駛未禮讓行人釀禍。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市24日上午發生行人遭公車撞擊事故，疑駕駛未禮讓行人釀禍。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區公園路與成功路口24日上午發生行人遭公車撞擊事故，疑駕駛未禮讓行人釀禍。（記者林東良翻攝，下同）

據警方調查，事故發生在公園路往北方向外側車道，陳男駕駛公車右轉進入成功路時，與穿越斑馬線的行人黃女發生碰撞，導致黃女向後踉蹌好幾步，手腳擦挫傷送醫。

台南市警二分局表示，公車駕駛雖無酒駕情形，但疑似轉彎時未依規禮讓行人，違反《道路交通管理處罰條例》第44條第4項規定，汽車駕駛人有前二項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者，處新台幣7200元以上36000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

▲台南市中西區公園路與成功路口24日上午發生行人遭公車撞擊事故，疑駕駛未禮讓行人釀禍。（記者林東良翻攝，下同）

第二分局交通分隊分隊長戴川盛指出，駕駛車輛轉彎時應注意行人動態並主動禮讓，以確保路口通行安全。警方也呼籲，行經路口務必減速慢行，尤其轉彎車輛應特別留意行人穿越道上的行人，以防類似事故再度發生。

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