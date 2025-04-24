柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！

▲立院民眾黨團幹事長陳昭姿。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前指控，檢察官林俊言曾用「不雅片」威脅他，使檢方聲請勘驗柯文哲USB的「woman」內容，但法官裁定私密照與案件無關，勘驗必要性極低；而媒體人黃揚明爆料，不雅照是舒淇早年的三點全露寫真集。對此，民眾黨立委陳昭姿痛斥，「請問誰沒有看過！」

立院民眾黨團24日下午召開「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會，會後接受媒體訪問。針對外傳柯文哲「不雅片」是舒淇寫真集？身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌痛批，過去這幾個月，曾經試圖抹黃柯文哲的人出來道歉，「你如果還有做人基本禮義廉恥，出來道歉，包括那些在法庭上想帶風向抹黃柯文哲的檢察官。」

陳昭姿也怒罵，針對影片的部分，「我想問檢察官、法官、在座每個人，也許還不只是男人，請問誰沒有看過！你們誰沒有看過這些片子？」這些是可以出版、可以賣錢的，那之後乾脆就直接禁止，不准拍攝、賣錢，也不准有限制級電影跟影片。

陳昭姿指出，當初要抹黃柯文哲的時候，好像柯做了不堪的事情，結果原來是可以販賣的東西、允許18歲以上成年人看的東西，「誰沒有看過？我實在看不下去了！我身為一個女性，真的覺得實在是太可惡了！」

陳昭姿強調，一個USB放十幾年，是誰放的都不知道，也不知道有沒有打開來看過，「檢察官你沒看過嗎？法官沒看過嗎？是不是還在看？是柯文哲在看嗎？是柯文哲存進去的嗎？你能證明什麼？」一個公用的USB，原來是可以賣錢且允許出版的東西，有本事就把台灣所有限制級電影下架，只剩下普遍級電影，「可惡！」