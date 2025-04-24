傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

▲身兼民眾黨團總召的民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前指控，檢察官林俊言曾用「不雅片」威脅他，使檢方聲請勘驗柯文哲USB的「woman」內容，但法官裁定私密照與案件無關，勘驗必要性極低；而媒體人黃揚明爆料，所謂不雅照是舒淇早年的三點全露寫真集。對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）批評，過去這幾個月曾試圖抹黃柯文哲的人出來道歉。

立院民眾黨團24日下午召開「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會，會後接受媒體訪問。針對北檢威脅柯文哲有不雅片，結果外傳是舒淇寫真？黃國昌表示，現在到底是法治國的檢察官在辦案，還是黑道的混混在恐嚇？

黃國昌提及，大家回憶一下，當初還在偵查當中時，「竟然什麼⋯（國民黨台北市議員）鍾小平還有一堆名嘴出來喊，說裡面有不堪入目的東西，講得繪聲繪影，現在呢？全部都縮起來了！全部躲起來了！沒有人要負責，台灣什麼時候變成這樣的社會？」

黃國昌指出，「說鍾小平、名嘴墮落就算了，怎麼連檢察官都一起墮落？」那天開庭的時候，自己聽到一半就聽不下去了，所以出來直接公開批判，檢察官現在是問案的時候像流氓一樣？現在全部都躲起來了，檢察官、法務部長、檢察總長敢回嗎？是司訓所教導這樣辦案，還是民進黨教導這樣辦案？

黃國昌強調，「過去這幾個月，曾經試圖抹黃柯文哲的人出來道歉，你如果還有做人基本禮義廉恥，出來道歉，包括那些在法庭上想帶風向抹黃柯文哲的檢察官。」