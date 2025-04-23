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李文忠涉性騷遭記過撤職　林憶君：軍中性平教育仍有進步空間

記者黃翊婷／綜合報導

國防安全研究院前執行長李文忠無預警請辭，接著被爆出涉嫌傳訊息性騷女員工，經調查，李被評定性騷擾成立，記兩大過撤職。民眾黨立委、國防外交委員會委員林憶君直言，絕不容許性平暴力事件發生在國軍之中，從此次事件可以看出，軍中的性平教育還有很大的進步空間，希望國防部能加強檢討。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長柏鴻輝 退輔會副主委李文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李文忠日前無預警請辭。（資料照／記者屠惠剛攝）

國防安全研究院前執行長李文忠日前無預警請辭，接著被爆出涉嫌傳訊息性騷女員工，國防院啟動調查之後，又爆出國防院高層疑似施壓「舉報者」。經調查，李文忠被評定性騷成立，前副執行長韓岡明施壓霸凌也成立，兩人各記兩大過撤職。

對此，李文忠發布聲明表示，他身為當事人並未接獲正式通知，無從奉告，只能表示尊重，並致歉意；但關於韓副執行長的部分，完全不是事實，對此他深感遺憾。

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷、林憶君召開「國家台鹽綠能竟淪綠友友提款機」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林憶君呼籲國防部檢討改進。（資料照／記者湯興漢攝）

民眾黨立委、國防外交委員會委員林憶君認為，不論是性騷擾或是霸凌，都應秉持毋枉毋縱的原則，不容許性平暴力事件發生在國軍之中，而且從此次事件中可以看出，軍中的性平教育還有很大的進步空間，希望國防部能加強檢討。

國防部副部長柏宏輝22日接受媒體採訪時證實確有此事，他表示，已請國防院要符合兩性平權議題，加開違紀，依照相關進度邀請專家加強教育，創造和諧工作環境，這件事也給了國防部一個教訓，未來會加強相關教育。

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