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用特別條例弭平預算刪凍衝擊？　卓榮泰：今年已規劃合理使用歲計賸餘

▲▼卓榮泰 記者會 說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（24日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達4100億。由於當中涵蓋高教人才強化、勞健保補貼、挹注台電、國土防衛等項目，外界質疑是否藉此要弭平預算刪減的衝擊？院長卓榮泰說，今年就已打算透過特別條例方式合理使用歲計賸餘，當時規模有3000億的規劃，此次加上關稅衝擊提出綜合性特別條例，總和之後上限4100億，跟原先設計規模差不多。

此次特別條例共10項重點，要提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金，還有加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

卓榮泰說，這項特別條例以及未來的特別預算所需的財源，依照條例的第6條，會全數移用前年度歲計賸餘支應。實施的時間會回溯到今年的3月12日，施行到2027年12月31日，將近2年9個月時間。

針對條例中涵蓋強化高等教育人才培育、勞健保補貼、挹注台電、國土防衛等，是要弭平中央政府總預算被刪減的部分？卓榮泰說，其實如果不是因為關稅的調整，今年就已經打算透過特別條例的方式，充分合理善用歲計賸餘，當時規模有3000億的規劃。

卓榮泰提到，因為加上關稅的衝擊、貿易秩序重整，因此提出一個綜合性的特別條例，總和之後金額達到上限4100億，跟原先設計的規模加起來差不多。

卓榮泰進一步說明，關於國土韌性安全的預算是1500億；經濟韌性從原本的880億增加50億，來到930億；社會支持面，撥補健保200億、撥補勞保100億、挹注台電財政健全1000億、弱勢族群關懷170億、高等教育人才培育200億，整體來到1670億。

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