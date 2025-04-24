美防長點名台灣！稱美國「提高對中共的威懾」　籲盟友提升戰力

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在美國陸軍戰爭學院發表演說 。（圖／美國國防部）

記者王佩翊／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）23日在賓州的美國陸軍戰爭學院發表演說，他強調，美國及其國防已進入新的黃金時代，與印太地區多個盟友重新確認緊密的聯繫，美國的每一步「都在提高對中共的威懾力」。他同時點名台灣，呼籲加強自身戰力，望區域夥伴也能成為美國的「戰力加乘」。

赫格塞斯先是提到，美國已將處理烏克蘭安全需求的多國集團領導權交給英國和德國，並成功獲得多個歐洲國家承諾增加國防開支。赫格塞斯指出，美國不再是歐洲安全的唯一保證者，而這個時刻早已來臨。

他提到美國在中東的威懾力量，包括支持以色列和國防部對胡塞恐怖分子的致命行動。他亦強調，美國正與印太平洋地區的多個盟友和夥伴國家重新確認緊密的聯繫。

根據《韓國時報》報導，赫格塞斯說，「我們每走一步，都是在執行加大對中共的嚇阻策略。」但他也指出，美國雖積極推動印太地區的軍力部署，以嚇阻中國威脅，但盟友也需加強自身戰力，並點名台灣。他說，美國不該「孤軍奮戰」，區域夥伴應該努力成為美國的戰力加乘因子。

赫格塞斯在演說中提到，美國與其國防已經進入新的「黃金時代」。