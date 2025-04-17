偏鄉也有國際級展演！法國百萬劇團跨海來富里　4／26震撼演出

▲▼劇團擅長以街頭劇場的方式，融合音樂、木偶與表演藝術，創造出富有幻想與詩意的臨場體驗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉將迎來一場國際藝術盛會——法國知名百萬劇團「明天我們改變一切劇院」（Demain On Change Tout）將於26日星期六下午2點起，在富里國小活動中心演出。富里鄉公所表示，這場難得的活動免費入場，歡迎鄉親踴躍參加。

該劇團擅長以街頭劇場的方式，融合音樂、木偶與表演藝術，創造出富有幻想與詩意的臨場體驗。這次來台演出，將帶來極具特色的創作，讓鄉親在家門口就能感受來自法國的文化風采，透過藝術拉近人與人之間的距離，帶來一個難忘的午後休閒時光。

除了來自法國的劇場演出，本次活動也特別安排在地國中小學精彩節目表演，展現本鄉學子們豐富的藝術能量與才華。

活動當天，首先由明里國小學生獻上小提琴演奏，拉開活動序幕；接著由吳江國小帶來悠揚的古箏演奏，以優雅旋律為活動增添音樂層次；富里國小則將帶來熱力四射的勁歌樂舞及扣人心弦的二胡演奏；最後由富里國中學生展現具張力與節奏感的現代舞，融合身體語言與情感表達，讓觀眾感受青春的律動。精彩節目與法國劇團的主秀《鳥人和他的兒子奇美拉管弦樂團》相得益彰，後者融合戲劇、木偶、詩歌、馬戲與現場音樂，打造一段充滿幻想的旅程。劇中鳥人與他奇幻的兒子奇美拉一同踏上尋找音樂靈魂的旅程，整場表演以巡走方式展開，引領觀眾走入流動的夢境，在詩意與聲光之中與演出者一同經歷美妙的奇幻旅程，如同愛麗絲夢遊仙境般，您是否非常期待呢？！

▲「明天我們改變一切劇院」將於26日星期六下午2點起，在富里國小活動中心演出。

鄉長江東成表示，很高興能邀請到這樣具有國際水準的劇團來富里演出。富里雖屬偏鄉，但文化不應有城鄉的距離，讓大家不出遠門就能欣賞世界級表演，是公所一直努力的方向。誠摯邀請鄉親扶老攜幼共同參與，與劇團共享藝術時光。活動當天也考量到長者與孩童的需要，設有清楚動線與觀賞空間，讓大家安心觀演。

