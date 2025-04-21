　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

捐車守護「礙」！　歸仁獅子會送暖伊甸助身障家庭走出偏鄉

▲歸仁獅子會捐贈交通車給伊甸基金會，讓愛心落實在溪北偏鄉的每一個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲歸仁獅子會捐贈交通車給伊甸基金會，讓愛心落實在溪北偏鄉的每一個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「因為有愛，偏鄉不遠。」一輛銀白色交通車，承載的不只是移動的距離，而是社會的溫度，國際獅子會300E-1區台南市歸仁獅子會，為支援伊甸基金會在台南溪北地區的身障服務，捐贈一輛專用交通車，讓偏鄉地區的身心障礙者獲得更即時、便利的照顧，也讓伊甸社工能安全深入每一個需要協助的角落。

伊甸基金會深耕台南18年，設立多間日間作業與照顧設施，持續拓展服務能量。今年更在新營增設第5間小作所與首間精障會所，擴大對溪北身障朋友的照護。然而，原有的公務車輛早已無法負荷日益增加的行程與服務量，歸仁獅子會得知情況後，火速集結獅友們的力量，捐贈這輛「傳愛專車」，為資源到位的速度加上一對輪子。

▲歸仁獅子會捐贈交通車給伊甸基金會，讓愛心落實在溪北偏鄉的每一個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通車未來將穿梭於新營、鹽水、後壁，甚至遠至東山、白河，接送身障青年參與社區活動、協助媒合工作、提供物資與家訪服務，年服務近700趟、超過5,388人次。這不僅是硬體支援，更是一條連結關懷與希望的生命線。

「每一次的付出都能帶來改變。」歸仁獅子會會長陳柏宏語氣篤定。他說，獅子會連續10年陪伴伊甸走過許多身障家庭的需求，今年更由衷希望透過這輛交通車，幫助更多人走出偏鄉，走向生活的光亮處。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁感性表示，這台車不只縮短了距離，更加速了希望的傳遞，讓社工能以最有溫度的方式，送服務進到每一戶需要的家庭。「謝謝歸仁獅子會，是你們讓這條路變得不再遙遠。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／邱瓈寬獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定
最猛金融股！　盤中勁揚8%
黃金飆天價刷新高！　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市
黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
高雄人超熱情！訂單排到明天　飯糰老闆舉牌鞠躬感謝
「網紅洋媳婦」猝逝！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉
台積電美國廠虧損143億！　南京廠大賺260億
飯糰店一早人潮爆滿！　1天份量「不到3hrs完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奇美博物館親子音樂會6／7登場　早鳥開賣聽「睡美人」說故事

黃偉哲拜訪青森知事宮下宗一郎　盼深化文化經濟交流共拓友誼

三代同陣百年傳承！　新化「拍面宋江陣」登錄市定無形文化資產　

捐車守護「礙」！　歸仁獅子會送暖伊甸助身障家庭走出偏鄉

2025印尼開齋節慶典登場　桃園族群共融多元文化

中壢仁海宮慶媽祖聖誕　號召宮廟捐贈「食享冰箱」民生物資

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

排不到機位！滯留金門旅客氣炸拍桌　機場高喊：我要回家

台東高齡婦騎車過彎失控自摔　關山警即時救援

南島文化再連結　傳統帆船Alingano Maisu抵台展開文化交流

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

奇美博物館親子音樂會6／7登場　早鳥開賣聽「睡美人」說故事

黃偉哲拜訪青森知事宮下宗一郎　盼深化文化經濟交流共拓友誼

三代同陣百年傳承！　新化「拍面宋江陣」登錄市定無形文化資產　

捐車守護「礙」！　歸仁獅子會送暖伊甸助身障家庭走出偏鄉

2025印尼開齋節慶典登場　桃園族群共融多元文化

中壢仁海宮慶媽祖聖誕　號召宮廟捐贈「食享冰箱」民生物資

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

排不到機位！滯留金門旅客氣炸拍桌　機場高喊：我要回家

台東高齡婦騎車過彎失控自摔　關山警即時救援

南島文化再連結　傳統帆船Alingano Maisu抵台展開文化交流

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

地方熱門新聞

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

印尼開齋節登場　展現桃園多元文化

中壢仁海宮慶媽祖聖誕　號召宮廟捐贈物資

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

電音派對E-TIYALAND　熱力引爆台東森林公園

歸仁獅子會送暖伊甸溪北助身障家庭走出偏鄉

造價2百億郵輪首航花蓮　174遊客盛讃美食美景

警提醒路口行車　兩腳落地、暫停3秒都NG

台東婦騎車過彎自摔　關山警即時救援

白河警夜襲山道！聯手稽查改裝車59件違規當場開罰

黃偉哲赴日種下友誼蘋果樹！宣布「弘前路」紀念兩市情誼

全齡社宅啟動！蘆洲公有停車場開工

台鐵山嵐號首航花蓮鳳林　遊客獲贈伴手禮

更多熱門

相關新聞

法國百萬劇團跨海來富里　4/26震撼演出

法國百萬劇團跨海來富里　4/26震撼演出

花蓮富里鄉將迎來一場國際藝術盛會——法國知名百萬劇團「明天我們改變一切劇院」（Demain On Change Tout）將於26日星期六下午2點起，在富里國小活動中心演出。富里鄉公所表示，這場難得的活動免費入場，歡迎鄉親踴躍參加。

偏鄉就業服務專車開至台南左鎮結合市集與求職大轉盤吸引民眾！

偏鄉就業服務專車開至台南左鎮結合市集與求職大轉盤吸引民眾！

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

門諾助偏鄉癌友安心抗癌　免費入住觀海飯店

門諾助偏鄉癌友安心抗癌　免費入住觀海飯店

國立海大校長許泰文　獲頒北港國小榮譽校友

國立海大校長許泰文　獲頒北港國小榮譽校友

關鍵字：

捐車歸仁獅子會伊甸身障家庭偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

紐時：川普將動手「改組國務院」

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面