捐車守護「礙」！　歸仁獅子會送暖伊甸助身障家庭走出偏鄉

▲歸仁獅子會捐贈交通車給伊甸基金會，讓愛心落實在溪北偏鄉的每一個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「因為有愛，偏鄉不遠。」一輛銀白色交通車，承載的不只是移動的距離，而是社會的溫度，國際獅子會300E-1區台南市歸仁獅子會，為支援伊甸基金會在台南溪北地區的身障服務，捐贈一輛專用交通車，讓偏鄉地區的身心障礙者獲得更即時、便利的照顧，也讓伊甸社工能安全深入每一個需要協助的角落。

伊甸基金會深耕台南18年，設立多間日間作業與照顧設施，持續拓展服務能量。今年更在新營增設第5間小作所與首間精障會所，擴大對溪北身障朋友的照護。然而，原有的公務車輛早已無法負荷日益增加的行程與服務量，歸仁獅子會得知情況後，火速集結獅友們的力量，捐贈這輛「傳愛專車」，為資源到位的速度加上一對輪子。

交通車未來將穿梭於新營、鹽水、後壁，甚至遠至東山、白河，接送身障青年參與社區活動、協助媒合工作、提供物資與家訪服務，年服務近700趟、超過5,388人次。這不僅是硬體支援，更是一條連結關懷與希望的生命線。

「每一次的付出都能帶來改變。」歸仁獅子會會長陳柏宏語氣篤定。他說，獅子會連續10年陪伴伊甸走過許多身障家庭的需求，今年更由衷希望透過這輛交通車，幫助更多人走出偏鄉，走向生活的光亮處。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁感性表示，這台車不只縮短了距離，更加速了希望的傳遞，讓社工能以最有溫度的方式，送服務進到每一戶需要的家庭。「謝謝歸仁獅子會，是你們讓這條路變得不再遙遠。」